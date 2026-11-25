В статье отмечается, что с начала своего второго срока администрация Трампа проявляет непримиримую враждебность по отношению к Киеву.

Теперь, когда администрация Трампа, судя по всему, однозначно выступила против Киева и в пользу Москвы, именно Европе приходится обеспечивать выживание Украины, пишет Foreign Policy.

Издание отмечает, что эта неделя может стать решающей, поскольку 26–27 ноября состоится заседание Европейского совета, на котором будет принято решение о предоставлении дополнительного кредита в размере 45 миллиардов евро (около 49,5 миллиарда долларов), чтобы помочь Украине продержаться в следующем году в условиях непрекращающихся ракетных ударов, авиадронов и огромного бюджетного дефицита.

В статье отмечается, что с начала своего второго срока администрация Трампа проявляет непримиримую враждебность по отношению к Киеву: от резких высказываний из Овального кабинета до смягчения санкций против России и требований к Украине прекратить наносить удары на большие расстояния по российским нефтеперерабатывающим объектам.

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Более того, эта враждебность, как и война, только обострилась: президент США Дональд Трамп приостановил санкции в отношении экспорта российского дизельного топлива (с целью снижения цен на топливо) и нивелировал действие последнего законодательства, призванного экономически наказать Москву.

"Все началось с соглашения о дизельном топливе. Это самая длительная целенаправленная попытка команды Трампа повлиять на ход событий. Меня еще больше раздражает то, что они помогают [президенту России Владимиру] Путину в этом. Путин стремится подорвать НАТО, и именно поэтому это вызывает такое разочарование", – рассказал бывший посол США в Украине Джон Хербст.

Издание отмечает, что теперь Европе придется восполнить этот пробел – как в бюджете Киева, так и в его оборонных потребностях.

Отмечается, что вопрос о европейском кредите еще не решен окончательно. Есть четыре страны – Венгрия, Словакия, Болгария и Чехия, – которые не решаются присоединиться к еще одному общеевропейскому долгу для поддержки государства, к которому они относятся с недоверием.

Однако, по словам осведомлённых наблюдателей, к пятнице Европейский Союз, вероятно, сможет добиться утверждения новых 45 миллиардов в дополнение к кредиту в размере 90 миллиардов евро для Украины, который он до сих пор предоставляет частями.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что этот последний кредит будет обеспечен замороженными российскими активами, находящимися в Европе.

В то же время издание отметило, что, несмотря на многолетние заявления, через четыре года после начала полномасштабной войны ни Европа, ни Соединенные Штаты, ни Великобритания не перешли от замораживания к конфискации, опасаясь потенциальных юридических, финансовых и других последствий изъятия незаконных российских средств.

"Это ставит под сомнение надежность окончательного обеспечения этого нового европейского кредита", – говорится в статье.

Европа понимает, что предоставление Украине возможности выстоять в войне или, по крайней мере, избежать позорного мира имеет решающее значение как для выживания этой страны, так и для ее собственного выживания.

Издание пояснило, что проблема, ставшая очевидной еще в январе 2025 года, заключается в том, что Украина и Европа остались наедине.

Напоминается, что США не предоставили Киеву никакой новой финансовой поддержки со времени возвращения Трампа на пост, время от времени прерывали обмен разведданными и спутниковую связь, а также продолжают блокировать продажу крайне необходимых ракет-перехватчиков, находящихся на складах европейских стран.

На прошлой неделе заместитель министра обороны США Элбридж Колби высказал порицание в адрес Украины за удары по российским нефтеперерабатывающим объектам, утверждая, что такие атаки неэффективны.

Издание указало, что тем временем российские ракеты и дроны продолжают сыпаться на Киев, Харьков и другие крупные города.

"Трамп просто защищает Путина и затрудняет Украине возможность защищаться", – сказал Гербст.

Мирные переговоры: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что 20 членов Палаты представителей США призвали президента США Дональда Трампа отозвать приглашение российского диктатора Владимира Путина на саммит G20, который состоится 14–15 декабря в Майами. В письме конгрессмены призвали отозвать приглашение Путина на саммит из-за войны, которую он ведет против Украины, а также из-за сообщений о военной помощи России Ирану. Конгрессмены подчеркнули, что сейчас не время для экономического сотрудничества или дискуссий с Россией – за исключением обсуждения прекращения её несправедливой войны. Конгрессмен Гил Сиснерос также обвинил Трампа в подрыве национальной безопасности США. Он подчеркнул, что США должны привлечь Москву к ответственности за поддержку Ирана.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал о давлении со стороны спецпосланцев Трампа. Кушнер и Виткофф настаивают на заключении мирного соглашения "как можно скорее" – а в идеале уже к январю. Зеленский отметил, что Украина рискует столкнуться с требованиями пойти на значительные уступки, в то время как сам кремлевский диктатор Владимир Путин до сих пор не демонстрирует никаких признаков готовности завершить войну. Также Зеленский подчеркнул, что будет обращаться к новому составу Конгресса США, контролируемому демократами, с призывом усилить давление на Россию. Это произойдет, если Трамп не сможет убедить Путина прекратить войну до конца этого года.

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