Бывший премьер-министр Великобритании высказал предположение, что Нобелевская премия мира может помочь положить конец войне в Украине.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на то, что президент США Дональд Трамп назвал российского диктатора Владимира Путина "своим другом", сообщает Sky News.

"Это отвратительно, это вызывает тошноту. И это удручает – видеть такое", – заявил Джонсон.

Джонсон рассказал, что пытался объяснить Трампу, как ему следует общаться с главой Кремля для скорейшего завершения войны в Украине.

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"Он должен понять, что вместо того, чтобы создавать впечатление, будто он заигрывает с Путиным, у него есть прекрасная возможность завершить последние два года своего президентства, принеся мир Украине и проявив твердость по отношению к Путину", – считает экс-премьер Великобритании.

На вопрос журналиста, почему, по мнению Джонсона, Трамп, похоже, относится к Путину снисходительно, он ответил:

"Понятия не имею. Думаю, это всё связано с тем, как, по его мнению, демократы несправедливо преследовали его по поводу России".

Издание сообщило, что, говоря о том, как бы Джонсон убедил Трампа помочь положить конец войне, он упоминает Нобелевскую премию мира – награду, на которую, как неоднократно заявлял президент США, он, по его мнению, заслуживает.

"Я бы сказал: "Если ты хочешь эту Нобелевскую премию, Дональд, вот список того, что тебе нужно сделать. Приведи Путина за стол переговоров, положи конец этой войне – и Нобелевская премия у тебя в кармане"", – поделился бывший премьер Великобритании.

Также Джонсон высказался в пользу присутствия европейских войск в Украине до заключения соглашения о прекращении огня с Россией.

"Я имею в виду символический жест, который подтвердил бы нашу поддержку", – отметил бывший премьер-министр.

По словам Джонсона, эти войска могли бы заниматься засыпкой окопов и логистикой в безопасных районах, "за много миль от линии фронта".

"Вы бы сказали… что именно украинцы должны решать, какие страны пригласить для отправки войск в Украину", – отметил бывший премьер-министр Великобритании.

На вопрос, не втянет ли это НАТО в войну, Джонсон ответил, что альянс "несравнимо сильнее России", а Владимир Путин уже "обрушивает на украинцев всевозможные ужасы".

"Чётко объяснить это Путину – это, собственно, было бы проявлением доброты по отношению к нему… Он должен осознать, что стратегическая цель заключается в том, чтобы Украина стала частью группы западных стран", – считает он.

Другие заявления Джонсона о войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что бывший британский премьер поддержал мнение президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Украина должна стать частью НАТО. Джонсон считает, что именно это и должен услышать российский диктатор Владимир Путин. По словам бывшего британского премьера, только вступление Украины в НАТО поможет остановить войну. Макрон же в своем посте заявил, что судьба Украины напрямую повлияет на безопасность Европы.

Также мы писали, что Джонсон раскритиковал решение Трампа отменить санкции в отношении российского топлива. Он добавил, что обвинять Украину в резком росте цен на топливо "откровенно бессмысленно", ведь это повышение началось с закрытия Ормузского пролива. Экс-премьер Великобритании напомнил, что Путин ежедневно убивает невинных украинских мирных жителей, а решение Трампа финансирует его преступления. В то же время он отметил, что лучший способ вернуть российские энергоносители на рынок – помочь Украине победить в войне.

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