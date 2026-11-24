Возникли пожары, пострадали 12-летняя девочка, а также 50-летняя и 54-летняя женщины.

Российские военные атаковали Одесскую область, в результате чего погибли два человека, в том числе подросток. Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба, вечером 24 ноября вооруженные силы РФ атаковали реактивными беспилотниками объекты гражданской инфраструктуры региона.

В частности, были повреждены частный дом, производственное помещение предприятия и четыре автомобиля.

"В результате атаки погибли два мирных жителя: 17-летний юноша и 41-летний мужчина. Также получили травмы 12-летняя девочка и женщины 50 и 54 лет. Пострадавшим на месте оказана медицинская помощь", - рассказала Верба.

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Начато расследование по фактам совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Согласно информации управления образования Подольской районной государственной администрации, подросток погиб в городе Подольск.

"Подольская община в трауре. В результате попадания вражеского реактивного "шахеда" в одном из микрорайонов города трагически погиб Артем - учащийся лицея № 3 Подольского городского совета. От имени Управления образования и гуманитарной политики выражаем самые искренние соболезнования семье, родным и близким Артема, его друзьям, одноклассникам и педагогам", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ ГСЧС в Одесской области сообщили, что в Одессе в результате попадания произошло возгорание складского помещения. Несмотря на постоянную угрозу и повторяющиеся сигналы воздушной тревоги, которые вынуждали прерывать работу, спасатели потушили огонь.

Кроме того, в Одесском районе в результате попадания повреждены производственное здание и три легковых автомобиля, возник пожар - здесь погиб мужчина 1985 года рождения, а еще один человек получил ранения.

"В городе Подольск зафиксировано попадание на открытой территории, в результате чего повреждены гараж и два легковых автомобиля. К сожалению, эта атака унесла жизнь подростка. К ликвидации последствий атак со стороны ГСЧС были привлечены более 60 спасателей", - говорится в сообщении.

Также сегодня, по словам начальника Одесской ОГА Олега Кипера, в результате ударов в Одесской области были повреждены территория фермерского хозяйства, склады, где хранилось почти 1,5 тыс. тонн пшеницы, складское и административное здания, легковые автомобили.

Удары по Одесской области

Как писал УНИАН, в минувшие выходные в Одессе и пригороде из-за атак РФ были повреждены магистральные сети, из-за чего в городе и прилегающих населенных пунктах пропали свет, вода и теплоснабжение. В "Укрэнерго" заявили, что ситуация с электроснабжением Одессы и прилегающих районов крайне сложная, последствия российских атак - масштабные. Речь шла не просто о дефиците мощности, а о повреждении ключевой инфраструктуры, от которой зависит электроснабжение города и окружающих населенных пунктов.

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