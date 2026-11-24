В прошлом году украинец перевелся в 114-ю бригаду тактической авиации и приступил к переподготовке на истребитель МиГ-29.

Украинский пилот с позывным Enigma в 2025 году перешел из транспортной авиации в тактическую, чтобы больше делать для своей страны. Недавно он впервые совершил самостоятельный полет на МиГ-29 и поделился впечатлениями, сообщает в Facebook 114-я бригада тактической авиации.

В 2019 году он окончил Летную академию Национального авиационного университета.

"После выпуска у меня не было ни одного часа налета на гражданских самолетах. Чтобы попасть в гражданскую авиацию, требовались значительные финансовые ресурсы, поэтому в 2020 году я решил начать военную летную карьеру", – рассказал пилот.

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Enigma начал службу в одной из бригад транспортной авиации в должности помощника командира воздушного судна.

Поясняется, что это второй пилот экипажа, который выполняет полёты вместе с командиром и должен быть готов в случае нештатной ситуации взять на себя ответственность за полёт.

За четыре с половиной года службы Enigma налетал всего 230 часов. Небольшая интенсивность полётов стала одной из главных причин, по которой он начал задумываться о смене направления.

Во время полномасштабного российского вторжения в Украину он находился на оперативных аэродромах и наблюдал за работой сослуживцев из истребительной авиации.

"Смотрел, как ребята выполняют боевые задачи, интенсивно летают, уничтожают врага в небе. Тогда появилось сильное желание делать больше для своей страны. Поэтому и принял непростое решение перевестись в истребительную авиацию", – рассказал пилот.

В прошлом году украинец перевелся в 114-ю бригаду тактической авиации и начал переподготовку на истребитель МиГ-29.

Отмечается, что подготовка состояла из нескольких этапов. Вначале полтора месяца длились теоретические занятия, а затем – практические полеты на учебно-боевом самолете Л-39, которые продолжались шесть месяцев. Погодные условия и обстоятельства военного времени вносили свои коррективы в график полетов.

По завершении подготовки на Л-39 Enigma перешел к полетам на МиГ-29 вместе с инструктором. Всего он совершил 14 таких полетов, а 15-й стал особенным, поскольку для пилота это был первый самостоятельный полет на истребителе.

"Когда поднялся в небо самостоятельно, испытал настоящую эйфорию. Но в то же время это было немного непривычно и ответственно, ведь теперь ты сам отвечаешь за полет. В голове прокручивал все, чему учили инструкторы, вспоминал каждую рекомендацию, чтобы не допустить ни одной ошибки", – рассказал он.

Истребители МиГ-29 на вооружении Украины: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что британские аналитики опубликовали данныео количестве боевых самолетов и вертолетов, имеющихся у Украины. По результатам анализа, Воздушные силы ВСУ в настоящее время имеют на вооружении более 120 боевых самолетов. Больше всего в составе Воздушных сил, по данным отчета, истребителей МиГ-29, а именно 45. Далее следуют 35 F-16A и 19 Су-27. Еще по 14 машин насчитывают Су-24 и Су-25. Mirage 2000-5 в строю числится лишь один. Транспортную авиацию Воздушных сил, согласно отчету, представляют 22 Ан-24/26. Еще три Ан-178 числятся как заказанные. Вертолетов Ми-8 в ВС 15.

Также мы писали, что заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик подтвердил готовность Украины передать Польше технологии борьбы с дронами в обмен на истребители МиГ-29. Польша рассматривает возможность передачи Украине двух МиГ-29, а взамен получит доступ к украинским беспилотным и антидроновым технологиям. По словам Томчика, соглашение находится на стадии согласования последних деталей. Он отметил, что радары с дальностью действия 2000 километров будут размещены в Польше и будут служить интересам Польши, НАТО, Украины и коалиции в целом.

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