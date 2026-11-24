Отключения будут состоять из 0,5–3 очередей, это от 2 до 12 часов без света в сутки.

В среду, 25 ноября, в некоторых областях круглосуточно будут действовать плановые отключения электроэнергии, сообщили в "Укрэнерго".

Для всех категорий потребителей будут действовать графики почасовых отключений от 0,5 до 3 очередей (что соответствует продолжительности отключений от 2 до 12 часов). Для промышленности предусмотрены графики ограничения мощности.

Причиной ограничений является продолжающаяся вооруженная агрессия России, которая систематически атакует объекты генерации и передачи энергии дронами и ракетами. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение потребителей.

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Актуальные графики отключений рекомендуется проверять на официальных страницах вашего оператора системы распределения.

Состояние энергосистемы Украины – главные новости

Напомним, что в течение прошлой недели россияне 100 раз целенаправленно атаковали украинскую энергетику и нефтегазовый сектор. Первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов сообщил, что за этот период было зафиксировано 224 инцидента. Эти атаки привели к повреждению энергетической и нефтегазовой инфраструктуры.

20 ноября энергетический эксперт Геннадий Рябцев рассказал, что Украина продолжает поставлять электроэнергию за границу. По его словам, остановка экспорта не "добавит" света регионам, где ввели отключения, поскольку проблема не в генерации, а в передаче и распределении электроэнергии.

В то же время, по данным СМИ, Украина ускоренно развивала децентрализованную энергетику, но переход к устойчивой энергосистеме идет значительно медленнее, чем того требуют зима и война.

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