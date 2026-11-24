По мнению военного, Москве придется пересмотреть свою логистику, связанную с этим континентом.

Российский корвет "Меркурий", который Силы обороны взорвали в Ливии, вероятно, не сможет вернуться в обратном направлении из-за значительных повреждений и большого расстояния. Такое мнение в эфире телемарафона высказал пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Отвечая на вопрос, как можно оценить степень повреждения этого корабля, он сказал, что, если по снимкам со спутника видно, что основная палуба находится под водой, вероятно, у "Меркурия" есть определенные сложности, например, корабль может лежать на дне.

"Потому что причальный фронт – это, как правило, небольшие глубины непосредственно у берега. В любом случае, если на борту происходит детонация, это также может свидетельствовать о серьезных повреждениях… Поэтому, скорее всего, в строю мы этот корабль не увидим. И не следует забывать, что, несмотря на все, относительно близкий Черноморский флот – близок и одновременно далек из-за закрытых турецких проливов… – как вернуть его туда, откуда он пришел, пока представить себе сложно, потому что это очень большое расстояние – более 7 тыс. км", – сказал Плетенчук.

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Поэтому, добавил он, корабль, скорее всего, останется там, где произошел взрыв.

По словам пресс-секретаря, из-за проблем с "Меркурием" россияне теперь будут вынуждены по-другому планировать свои логистические маршруты, хотя это не означает, что указанный корабль был единственным – он был удобным.

Конечно, для "российских интервентов" очень важно и в дальнейшем поддерживать свои силы в Африке – континенте, где у них огромные геополитические и экономические интересы, добавил военный.

"В принципе, он ("Меркурий" – УНИАН) оказался там по другим причинам – не столько для ведения боевых действий, сколько для обеспечения охраны судов снабжения, которые работали в интересах Министерства обороны РФ", – сказал представитель ВМС.

Военный напомнил, что одно из судов, охрану которого обеспечивал "Меркурий", постигла аналогичная судьба – оно получило повреждения.

В Ливии затоплен российский корвет "Меркурий"

Как писал УНИАН, у побережья Ливии Силы обороны затопили российский корвет "Меркурий". По словам представителя ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, таким боевым кораблям даже не нужно перевозить какое-то дополнительное оружие, чтобы так "феерично взорваться", ведь у них на борту хватает собственного боезапаса. Он сказал, что РФ имеет большой интерес в Африке, где до сих пор действует ЧВК "Вагнер", которой сейчас руководит сын основателя этой частной компании Евгения Пригожина.