На данный момент "дорожная карта" процесса расширения ЕС в отношении Украины устанавливает срок выполнения этих и ряда других обязательств до конца 2027 года.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время своего визита в Закарпатье во вторник, 24 ноября, объявил, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским расширение прав национальных меньшинств. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Берегово.

Мадьяр рассказал о значительном прогрессе в переговорах с Украиной по десяти вопросам, касающимся языковых, культурных и образовательных прав венгерского национального меньшинства в Украине.

"В частности, речь идет об использовании национальных символов. Украина движется в сторону Евросоюза, а там совершенно нормально, что национальные меньшинства могут использовать на национальных праздниках свой флаг, могут общаться в больницах или домах престарелых на своем языке или же слушать на нем экскурсию", – заявил он.

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Премьер-министр Венгрии отметил, что Украина пообещала ускорить и реализовать эти права до конца июня 2027 года.

На данный момент "дорожная карта" процесса расширения ЕС в отношении Украины определяет срок выполнения этих и ряда других обязательств до конца 2027 года.

Украина и Венгрия: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Мадьяр на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским отметил исторический характер построения новых отношений с Украиной. Премьер-министр Венгрии сообщил, что за несколько недель странам удалось достичь значительных договоренностей по десяти вопросам. Мадьяр подчеркнул, что он прибыл для того, чтобы передать послание от венгерского народа о солидарности с Украиной. Премьер добавил, что Венгрия решительно осуждает российскую агрессию против гражданского населения Украины.

Также мы писали, что ранее Мадьяр заявлял, что не верит в то, что Украина сможет стать членом Евросоюза в краткосрочной перспективе. По его мнению, полноправное членство потребует длительного процесса. Он добавил, что конкретной даты вступления Украины в ЕС нет. Он привел пример Турции, которая на протяжении 70 лет стремилась присоединиться к объединенной Европе, пока не передумала.

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