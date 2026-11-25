Ее поддержка Украины все больше сталкивается с противодействием собственной коалиции и общества.

У премьер-министра Италии Джорджи Мелони появилась серьезная "украинская проблема". Национальные выборы в Италии могут состояться уже этой весной. А удары Киева по российскому военному кораблю и грузовому судну в Ливии в выходные рискуют спровоцировать серьезную волну недовольства в Риме.

Италия, конечно, остается союзником Киева. Но при этом у нее также очень тесные традиционные связи с этой североафриканской страной, пишет Politico.

"Если это и есть продолжение войны между Россией и Украиной - только уже в нескольких сотнях километров от Италии - это очень тревожно. Особенно если учесть, что мы работаем над стабильностью Ливии", - заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Он также добавил, что Рим никак не был заранее проинформирован об ударе.

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В итальянском МИД сообщили, что Таяни также провел разговор со своим украинским коллегой Андреем Сибигой.

"Министр снова подчеркнул своему украинскому коллеге, насколько важно для Италии продолжать работу, чтобы не допустить распространения конфликта с Россией также и на Средиземноморье", - говорится в заявлении МИД. По их словам, для Италии "принципиально важно уважать суверенитет Ливии и продолжать работать на благо ее стабильности, единства и суверенитета".

Украину хотят лишить военной помощи

Матео Сальвини, лидер ультраправой партии "Лига", которая входит в правящую коалицию Мелони как "младший партнер" и известна своей пророссийской позицией, вообще выступает против дальнейшей военной помощи Украине. Он заявил, что было бы "нелогично", если бы военная помощь, которую отправляют Украине, "в итоге шла на развязывание войн и потопление кораблей по всему миру".

Киев же отстаивает свое право наносить удары по российским кораблям - даже по тем, что стоят в Бенгази, то есть за тысячи километров от поля боя, пишет СМИ. Все это, по словам журналистов, грозит превратиться в "настоящую головную боль для Мелони".

Рим особенно переживает из-за того, что события в Ливии могут дестабилизировать эту страну. Ливия - бывшая итальянская колония, и итальянские власти боятся, что если эта политически хрупкая страна снова скатится в хаос, это спровоцирует новую массовую миграционную волну через Средиземноморье.

Как отметил Артуро Варвелли, старший политический аналитик Европейского совета по международным отношениям (ECFR), Россия и ее союзники в Ливии могут начать использовать миграцию как оружие против самой же Италии.

"Для Италии Ливия - это важнейший внешнеполитический вопрос. Ведь все, что касается Ливии, напрямую касается и Италии", - подчеркивает Лия Куартапелле, член левоцентристской Демократической партии и заместительница председателя комитета по иностранным и европейским делам итальянского парламента.

Мелони осталась в одиночестве

Четкая поддержка Украины со стороны Мелони все больше ставит ее в противоречие с частью собственной коалиции, а также с большой частью политической оппозиции.

Так, этим летом бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте, лидер популистского "Движения 5 звезд" - одной из ключевых оппозиционных партий - спровоцировал настоящий политический скандал. Он прямо поставил под сомнение дальнейшую военную помощь Украине в случае победы левоцентристов на следующих выборах, говорится в материале.

Крайне правая оппозиционная партия "Национальное будущее" во главе с бывшим генералом Роберто Ванначчи также выступает против военной помощи Украине.

Скептично настроено и общество

Ттальянцы вообще меньше всего поддерживают Украину среди жителей крупнейших западноевропейских стран, пишет СМИ. По данным опроса YouGov, который проводился в начале этого года, только 32% итальянцев вообще считают важным, чтобы Украина победила Россию.

Для Мелони, по словам социолога Лоренцо Прельяско, "это очень сложный матч, который надо отыграть". "Мы, итальянцы, боимся становиться на чью-то сторону. Мы по своей природе очень осторожно относимся к конфликтам - и к любой причастности Италии к ним", - подчеркивает эксперт.

Именно такая национальная осторожность и сделала Италию одним из достаточно скромных доноров Украины. В частности, итальянская помощь гораздо меньше, чем у Германии или скандинавских стран. Всего Италия предоставила Украине около 125 миллиардов гривен (3 миллиардов евро) военной помощи. А недавно к этому добавили еще один новый пакет на 33 миллиарда гривен (800 миллионов евро).

И хотя обеспокоенность в Риме действительно растет, собственно помощь Украине вряд ли серьезно сократят из-за этого, отмечают журналисты. "Военная помощь вряд ли существенно изменится из-за этих ударов Украины", - считает Алессандро Марроне, руководитель программы по вопросам обороны, безопасности и космоса в римском Институте международных дел.

При этом переживает насчет расширения войны в Средиземноморье не одна только Италия. "Правительство Греции также обеспокоено тем, что война в Украине может открыть еще один фронт в восточном Средиземноморье. Мы планируем в ближайшее время провести консультации по этому вопросу с единомышленниками", - рассказал высокопоставленный чиновник в правительстве Греции.

Украина стоит на своем

Несмотря на все тревоги в Риме и Афинах, Киев четко отстаивает свое право наносить удары по российским кораблям. "Украина защищается от вооруженной агрессии Российской Федерации. Наши действия - это реализация неотъемлемого права на самооборону", - заявил журналистам официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий.

По его словам, Украина имеет полное право наносить удары по законным военным целям агрессора. К таким относятся российские военные корабли, грузовые суда, которые перевозят военное оборудование и ресурсы, а также танкеры так называемого "теневого флота", которые кормят российскую военную машину. "Украина никого не затягивает в войну и никуда не экспортирует этот конфликт", - подчеркивает Тихий.

Для Мелони есть еще один риск

По мнению Варвелли из ECFR, атаки Украины фактически обнажают еще и полное отсутствие внятной итальянской стратегии в Ливии в отношении российского присутствия там.

Российский военный корабль, напомним, был затоплен в восточном ливийском порту Бенгази. А этот порт контролирует именно военный командир Халифа Хафтар, чья Ливийская национальная армия тесно связана с Москвой.

"Украинцы по сути просто наглядно высвечивают очень значительное российское присутствие в Ливии. А это, между прочим, шесть баз и от 1 000 до 1 500 человек личного состава", - предостерегает эксперт.

По его словам, Италия сегодня просто реагирует на уже сложившуюся на месте ситуацию, вместо того чтобы иметь четкую стратегию.

Другие новости об ударе Украины по цели РФ у берегов Ливии

Ранее УНИАН сообщал, что в Ливии пригрозили Украине из-за атак на российские корабли. Заместитель председателя Президентского совета Ливии Муса аль-Кони потребовал внести президента Украины Владимира Зеленского в "список террористов".

Кроме того, мы также рассказывали, что Украина имеет право бить по российским кораблям и у берегов Ливии, по словам одного из нардепов. "Российские корабли, перевозящие оружие, согласно законам и обычаям войны, в том числе согласно Протоколу к Женевским конвенциям 1949 года, являются законной военной целью", – подчеркнул Мережко.

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