Изначально египетские жрецы создали это заклинание, чтобы помочь богу солнца Ра в борьбе с его вечным противником - Апофисом, змеиным божеством хаоса, огня и тьмы.

Одно из известных древнеегипетских проклятий оказалось гораздо древнее, чем полагали историки. Как выяснилось, заклинания, призывающие гнев бога солнца на головы врагов, использовались гораздо чаще, чем предполагали эксперты. Об этом пишет Popular Science.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Journal of the Egyptian Language and Antiquities, новые сведения о "ритуале Апофиса" были получены не из найденного целиком сборника заклинаний: исследователи восстановили детали по фрагментам папируса размером с почтовую марку, обнаруженным в мусорных кучах возрастом 3400 лет.

Интересно, что до того как были найдены эти 40 обугленных фрагментов, единственным источником информации о ритуале Апофиса было ритуальное руководство, датируемое концом IV века до н. э. Изначально египетские жрецы создали это заклинание, чтобы помочь богу солнца Ра в борьбе с его вечным противником - Апофисом, змеиным божеством хаоса, огня и тьмы.

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Позже ритуал стали применять и для того, чтобы проклинать врагов фараона, а также для защиты от бедствий, ассоциируемых со змеем, - например, от дурной погоды или ядов. Хотя прежде исследователи полагали, что ритуал Апофиса был прерогативой исключительно жречества, фрагменты папируса, найденные в руинах храмов в Фивах, показали, что круг его участников был гораздо шире.

"Эти находки доказывают, что ритуал возник намного раньше, чем можно было предположить, опираясь лишь на единственный сохранившийся экземпляр IV века [до н. э.]. Еще за 1000 лет до этого, в эпоху Нового царства, он уже был неотъемлемой частью египетской культуры", - отметил Фредрик Хаген, египтолог из Копенгагенского университета и соавтор исследования.

Дальнейший анализ фрагментов подтвердил, что подобные ритуалы были широко распространены в Древнем Египте. По ученого словам, упоминания заклинания Апофиса в различных контекстах указывают на то, что оно было "обычным явлением" в повседневной жизни. Он добавил:

"Мы знаем, что грамотные люди - даже те, кто не был жрецом, - имели доступ к магическим ритуалам и выступали в роли магов или целителей. Очевидно, что люди обращались к писцам за помощью в проведении магических обрядов - как для защиты, так и для того, чтобы навредить другим".

Важно, что сам факт обнаружения этих фрагментов уже является неожиданным, если учесть, что именно требовалось для проведения данного ритуала. Обугливание - лишь часть обязательных процедур при наложении проклятия: прежде чем сжечь записанные заклинания, люди наступали на папирус, пронзали его ножом и даже плевали на него.

"Чтобы ритуал сработал, материалы нужно было уничтожить огнем, поэтому нам невероятно повезло, что мы обнаружили хотя бы некоторые из них в состоянии, позволяющем их распознать и изучить", - пояснил Хаген.

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