Глава отдела санкций Государственного секретариата Швейцарии Даниэль Эби представил обновленную информацию на юридической конференции в Женеве.

Стоимость российских активов, замороженных Швейцарией, выросла до 8,5 миллиардов швейцарских франков (10,2 миллиарда долларов), поскольку страна продолжает соблюдать санкции Евросоюза, введенные в отношении политиков, бизнес-магнатов и компаний, близких к Кремлю. Об этом пишет Bloomberg.

Глава отдела санкций Государственного секретариата Швейцарии Даниэль Эби представил обновленную информацию на юридической конференции в Женеве.

По его словам, новая цифра на 15% превышает показатель апреля 2025 года, когда она составляла 7,4 миллиарда франков, поскольку было конфисковано больше активов, а стоимость некоторых из этих активов в золоте выросла.

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Однако, по его словам, общая сумма активов российского ЦБ снизилась на 9% до 6,8 млрд франков по сравнению с 18 месяцами ранее, не потому что какие-либо средства были разблокированы, а потому что эти активы хранились в корзине валют, которые обесценились.

Отмечается, что война России в Украине для Швейцарии ознаменовала отступление от ее исторического нейтралитета, поскольку она решила полностью присоединиться к санкциям ЕС.

В августе Швейцария приняла 20-й раунд антироссийских санкций ЕС, в результате чего активы около 2790 физических и юридических лиц в стране оказались заморожены.

Замороженные российские активы

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия готовит для Украины кредит в размере 45 миллиардов евро, который будет погашен за счет будущих российских репараций.

Если Москва откажется выплачивать репарации, ЕС оставляет за собой право использовать российские активы, замороженные на его территории, для погашения займа.

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