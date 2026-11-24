Глава Кремля пригрозил Украине принять ответные меры.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина не прекращает попытки атак на нефтеперерабатывающие мощности в России, несмотря на прямой призыв президента США Дональда Трампа не делать этого, сообщают российские СМИ.

Он пригрозил, что Россия обязательно ответит Украине на такие атаки.

"Мы видим, что киевский режим не прекращает атаки на наши перерабатывающие мощности. Кстати, несмотря на призыв и прямую просьбу президента США воздержаться от этих атак. В связи с этим отмечу: соответствующие действия с нашей стороны неизбежны. Об этом должны знать все", – подчеркнул глава Кремля.

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При этом он признал, что текущая ситуация на рынке нефтепродуктов остается сложной, но после достижения пиковых значений в начале октября цены на бензин в большинстве регионов России в целом стабилизировались.

"Стабильность внутреннего рынка топлива в России удалось сохранить", – заверил Путин.

Кроме того, глава Кремля отреагировал на решение европейцев отказаться от российских энергоносителей.

"Нефти и газа из России у них будет меньше, а проблем – больше", – утверждает российский диктатор.

Удары по НПЗ России: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Новошахтинский завод нефтепродуктов, который атаковали украинские беспилотники, приостановил работу. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар рассказал, что в атаке участвовали около 80 БПЛА, а в целом она длилась "более 6 часов". Новошахтинский завод мощностью 100 тысяч баррелей в сутки – единственный НПЗ в Ростовской области и один из последних на юге России, который продолжал работать, несмотря на волну атак беспилотников в ноябре. В целом за три недели ноября объемы нефтепереработки в России сократились на 45%.

Также мы писали, что, по данным FT, морской импорт бензина в Россию в октябре достиг 390 тысяч тонн. Отмечается, что это разительный разрыв с традиционной ролью РФ как экспортера топлива, который подчеркивает уязвимость страны перед украинскими атаками на топливную инфраструктуру. Издание утверждает, что в этом году удары Киева по НПЗ погрузили Россию в самый серьезный топливный кризис со времен распада Советского Союза. В то же время ситуация стабилизировалась после того, как Москва ввела чрезвычайные меры для обеспечения рынка и увеличила импорт, в частности из Марокко, Турции, Индии и Египта.

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