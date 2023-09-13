Разница в стоимости бензина на популярных и маленьких заправках почти 10 гривен за литр.

За сутки 12-13 сентября крупные сети АЗС подняли цены на бензин и дизельное топливо еще на 1 гривну за литр.

Как свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", в частности на ОККО и WOG бензин марки А-95 и дизельное топливо подорожали до 55,99 грн/л, а "пятерка" с улучшенными показателями качества - до 57,99 гривен за литр.

Все виды горючего добавили гривну также и в сети АЗК SOCAR - А-95 и дизтопливо подорожали до 57,99 грн/л, А-95+ - до 59,99 грн/л.

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На станциях остальных сетей обычная "пятерка" прибавила в цене 0,20-1,50 грн/л – до 50,00-52,00 грн/л. А-95+ подорожал на 34 копейки – до 50,43 грн/л, дизтопливо – на 20-70 копеек, до 49,10-53,49 гривен за литр.

В целом в течение суток средняя цена по стране бензина марки А-95 выросла на 31 копейку - до 53,63 грн/л. Бензин А-95+ подорожал на 37 копеек - до 55,56 грн/л, а дизельное топливо - на 0,29 грн/л, до 53,20 гривен за литр.

Топливо будет дороже

По мнению основателя сети АЗС "Прайм" Дмитрия Льоушкина, к концу месяца цены горючего на АЗС вырастут еще больше: примерно на 2-3 гривны.

Оптовые закупочные цены уже выросли, а до розницы это повышение дойдет через 2-3 недели после того, как более дорогой ресурс заменит более дешевый в резервуарах АЗС.

По подсчетам УНИАН, которые вытекают из данных Льоушкина, средняя цена бензина марки А-95 через несколько недель может достичь 55-56 гривен. Если рост цен произойдет, то вскоре полный бак автомобиля на 45 литров будет обходиться украинцу примерно в 2500 гривен.

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