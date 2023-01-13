В компании добавили, что не следует ожидать и того, что электроснабжение прекратится при очень низких температурах.

Потепление в Украине будет способствовать ослаблению ограничений поставок электроэнергии, но не существенно, поскольку дефицит генерации сохраняется.

Председатель энергопоставщика YASNO Сергей Коваленко отметил, что для улучшения ситуации нужно по меньшей мере восстановить генерацию, которая сейчас в ремонте.

"Стоит ли ожидать резкого улучшения ситуации с потеплением? Я думаю, рассчитывать на улучшение можно, но оно точно не будет резким. Для полного восстановления энергосистемы требуется много времени и ресурсов. По меньшей мере следует восстановить генерацию, которая сейчас в ремонте", — сказал он.

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По словам Коваленко, не следует ожидать и того, что электроснабжение прекратится при очень низких температурах. В то же время ограничения электроэнергии продлятся по крайней мере до конца зимы.

"Нельзя сказать, что если на улице будет, условно, -20°, система станет. Генерация продолжит работать, электроэнергия будет вырабатываться и поставлять столько, сколько будет возможным на конкретный момент времени. Но вполне вероятно, тот объем электроэнергии не сможет покрыть весь спрос", — написал он.

Ситуация в украинской энергетике

С октября 2022 года Россия пытается уничтожить энергетическую систему Украины, оставив украинцев без электричества, отопления, водоснабжения и связи.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что Украина начала импортировать электроэнергию из Европы. Пока объемы небольшие, их мало для покрытия дефицита.

Как информировал УНИАН 12 января, в Украине сохраняется значительный дефицит электроэнергии, особенно в утренние и вечерние часы, в областях вводятся аварийные отключения.

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