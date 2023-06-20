Некоторые сети АЗС все же снизили стоимость.

В Украине начали расти розничные цены на топливо, 19-20 июня отдельные сети повысили его стоимость на 0,5-2 грн/л в ожидании повышения налогов с 1 июля. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

Отмечается, что некоторые сети, начали готовиться к возвращению довоенных акцизов на топливо. Например, сеть Prime подняла расценки на дизтопливо на 1 грн, а бензин А-95 - на 50 копеек, до 41 и 43 грн за литр соответственно.

Сеть VST увеличило цену не бензин на 2 грн, до 44,10 грн за литр, на ДТ на 1,48 грн, до 40,30 грн за литр.

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При этом, большинство сетей все же остались расценки неизменными. А некоторые продолжили их снижать.

В частности на 2 грн/л горючее подешевело в сети "Укрнафты". Бензин А-95 на ее станциях теперь стоит 40,99 грн/л, А-95 с улучшенными показателями - 42,99 грн/л, ДТ-39,99 грн/л.

На 2 грн/л горючее также подешевело на станциях VostokGaz, сеть "Маркет" снизила цены на 1-15 грн/л, "БРСМ-Нафта" - на 0,05-0,68 грн/л.

Таким образом, средняя цена бензина в Украине а последние дни снизилась на 20 копеек и составила 44,56 грн за литр.

Цены на топливо в Украине - актуальное

Как сообщал УНИАН, с 1 июля возвращается 20% НДС на топливо и акциз, который действовал до войны.

Рада планирует вернуть довоенный налог на добавленную стоимость (НДС) на топливо, то есть повысить его с 7 до 20 процентов. Кроме того, также возможно возвращение полных акцизных ставок, которые на время войны были уменьшены.

Украинцев предупредили о том, что хотя довоенные налоги возвращаются с 1 июля, АЗС начнут повышать расценки на горючее заранее, чтобы закупить новую партию. Сети АЗС начнут повышать цены на топливо с середины июня.