Цена американской нефти West Texas Intermediate опустилась до $73,31 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 55 центов, или 0,7%, до $77,92 за баррель. Цена американской нефти West Texas Intermediate опустилась до $73,31 за баррель, снизившись на 55 центов, или 0,7%.

Как сообщает Reuters, цены на нефть снижаются на фоне неопределенности инвесторов в преддверии поступления свежих экономических данных от крупнейших потребителей нефти США и Китая.

Как говорится в материале, руководитель отдела переработки и торговли нефтью Rystad Energy убежден, что наличие экономического спада в Китае усиливает неопределенность, царящую на рынке нефти.

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По словам аналитика CMC Markets Тины Тенг цены на нефть могут восстановиться после того, как ОПЕК+ объявила о планах по дальнейшему сокращению предложения.

Согласно отчету Baker Hughes, на прошлой неделе количество нефтяных платформ в США сократилось на пять до 540, что является самым низким показателем с апреля 2022 года.

На прошлой неделе индексы нефти выросли более чем на 4%, достигнув самых высоких отметок с мая, повышаясь вторую неделю подряд после того, как крупнейшие в мире экспортеры нефти Саудовская Аравия и РФ пообещали углубить сокращение поставок в августе. Саудовская Аравия продолжит сокращение добычи в 1 миллион баррелей в сутки до августа, а Россия сократит экспорт сырой нефти на 500 тыс. баррелей в сутки.

Цены на нефть

28 июня цены на нефть выросли на фоне большего, чем ожидалось, сокращения запасов в США и беспокойства по поводу повышения процентных ставок.

Затем нефть марки Brent поднялась на 34 цента, а West Texas Intermediate - на 26 центов.

7 июля 2023 года цены на нефть снова выросли на фоне стабильного спроса. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 45 центов, или на 0,6%, до 76,97 долларов за баррель, тогда как американская нефть West Texas Intermediate подорожала на 44 цента, также на 0,6%, до 72,24 долларов за баррель.

Оба показателя показали рост примерно на 2% вторую неделю подряд. Запасы сырой нефти в США упали больше, чем ожидалось из-за высокого спроса на нефтепереработку, тогда как запасы бензина значительно сократились после роста на прошлой неделе.

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