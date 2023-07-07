Однако стоимость российской нефти продолжает снижение.

Цены на нефть выросли в пятницу 7 июля, и это второй раз за неделю из-за устойчивого спроса на нее.

По данным агентства Reuters, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 45 центов, или на 0,6%, до 76,97 долларов за баррель, тогда как американская нефть West Texas Intermediate подорожала на 44 цента, также на 0,6%, до 72,24 долларов за баррель.

Оба показателя показали рост примерно на 2% вторую неделю подряд.

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Агентство отмечает, что запасы сырой нефти в США упали больше, чем ожидалось из-за высокого спроса на нефтепереработку, тогда как запасы бензина значительно сократились после роста на прошлой неделе.

В то же время, по данным УНИАН, российская нефть марки Urals потеряла в стоимости за день 2% или 1 долл. 15 центов и опустилась до предела 58,48 долларов за баррель.

Цена на нефть-последние новости

В конце прошлой недели, 28 июня, цены на нефть выросли на фоне большего, чем ожидалось, сокращения запасов в США и беспокойства по поводу повышения процентных ставок.

Затем нефть марки Brent поднялась на 34 цента, а West Texas Intermediate - на 26 центов.

Вместе с тем, российские нефтяные компании неожиданно столкнулись с обвальным падением спроса на свои баррели от одного из ключевых покупателей.

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