Фьючерсы на нефть Brent поднялись на 34 цента, или 0,47%, до 72,60 долларов за баррель.

28 июня цены на нефть выросли на фоне большего, чем ожидалось, сокращения запасов в США и беспокойства по повышению процентных ставок.

Как сообщает Reuters, фьючерсы на нефть Brent поднялись на 34 цента, или 0,47%, до 72,60 долларов за баррель на 06:26 по Гринвичу. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) повысились на 26 центов, или 0,38%, до 67,96 долларов за баррель.

По состоянию на 12:22 по Киеву фьючерсы на нефть Brent поднялись до 73,09 долларов за баррель.

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Оба контракта упали примерно на 2,5% на предыдущей сессии из-за сигналов о том, что центральные банки могут не прекратить повышение процентных ставок.

Как говорится в материале, запасы сырой нефти упали примерно на 2,4 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 23 июня. Запасы бензина упали примерно на 2,9 миллиона баррелей по сравнению с отметками в 126 тыс баррелей.

Аналитики говорят, что рынки пытаются избавиться от страхов, что более высокие процентные ставки повлияют на глобальный рост и спрос на нефть.

Ситуация с нефтью

5 июня 2023 года ОПЕК+ достигла соглашения о снижении общих целевых показателей добычи с 2024 года еще на 1,4 миллиона баррелей в сутки.

Российская квота добычи нефти в 2024 году уменьшится на 650 тысяч баррелей в сутки. В ОПЕК заявили, что цель сокращений – остановить падение цен на нефть на мировом рынке.

По состоянию на 26 июня 2023 года провалившийся российский мятеж изменил цены на нефть. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,3% до 74,78 доллара за баррель.

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