Нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 90 центов.

В понедельник, 9 января 2023 года, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 90 центов, или на 1,2%, до 79,47 долларов за баррель по состоянию на 05:20 по Гринвичу.

Как сообщает Reuters, нефть марки West Texas Intermediate выросла на 90 центов, или на 1,2%, до 74,67 долларов за баррель.

Как говорится в материале, открытие границ Китая повысило перспективы роста спроса на топливо и компенсировало опасения относительно глобальной рецессии.

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"Цены на нефть восстановились после потерь предыдущей недели, поскольку восстановление экономики Китая и менее агрессивные перспективы ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы задают позитивный тон для восстановления спроса", - сказал старший менеджер по сырьевым товарам в Phillip Futures Автар Санду.

Война в Украине и ситуация с нефтью:

3 декабря 2022 года Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемой из России, на уровне 60 долларов США за баррель.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

6 декабря 2022 года вице-премьер РФ Александр Новак заявил о том, что страна-агрессор планирует создать и запустить механизм, который запретит российским компаниям торговать нефтью со странами в рамках ценового потолка.

9 декабря 2022 года стало известно о том, что Россия рассматривает возможность сокращения добычи нефти в качестве одной из мер в ответ на решение западных стран о введении потолка цен на нефть.

26 декабря 2022 года страна-агрессор заявила о планах уменьшить влияние эмбарго путем увеличения экспорта сырой нефти.

3 января 2023 года впервые с декабря 2022 года нефть поднялась в цене.

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