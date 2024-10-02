Ранее Иран осуществил массированный пуск ракет в израильскую сторону, а Тель-Авив пообещал дать ответ.

Цены на нефть выросли более чем на 2% в среду из-за роста беспокойства относительно эскалации напряженности на Ближнем Востоке, которая может привести к проблемам с добычей нефти. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подскочили на 1,63 доллара, или на 2,2%, до 75,19 доллара за баррель, тогда как американская нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла на 1,70 доллара, или на 2,4%, до 71,53 доллара.

Напомним, во вторник Иран совершил попытку массированного ракетного удара по территории Израиля. В свою очередь, Тель-Авив заявил, что атака будет иметь последствия

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В среду Тегеран сообщил, что его ракетная атака на Израиль завершилась, однако в случае, если Израиль будет действовать в ответ, Иран нанесет "более сильный и мощный" удар.

Цены на нефть - последние новости

Вчера утром сообщалось о падении цен на нефть, однако затем они резко пошли в гору, поскольку угроза большой ближневосточной войны стала реальной.

Напомним также, что ранее страны ОПЕК+ согласовали временное сокращение добычи "черного золота", чтобы стабилизировать цены. Среди причин этого эксперты называли относительно слабый глобальный спрос на нефть.

А недавно стало известно, что в Саудовской Аравии готовы отказаться от неофициальной цены на нефть в 100 долларов за баррель. Таким образом страна готовится к запланированному увеличению добычи.

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