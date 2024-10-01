Эскалация конфликта на Ближнем Востоке не привела к скачку цен на "черное золото".

Цены на нефть упали более чем на 2% во вторник, 1 октября, поскольку лучший прогноз предложения на рынке и медленный рост глобального спроса перевесили опасения относительно новой ближневосточной войны. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,49 доллара, или 2,08%, до 70,21 доллара за баррель. В то же время фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) снизились на 1,55 доллара, или 2,27%, до 66,62 доллара за баррель.

Ранее стало известно, что ОПЕК+ планирует увеличить добычу на 180 тыс баррелей в сутки в декабре этого года. Еще одним фактором падения цен стала возможность возобновления добычи нефти в Ливии.

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Наконец, еще одним важным фактором стало сокращение производственной активности в Китае в сентябре. Аналитики считают, что стимулирующие меры позволят частично восстановить рост экономики Китая, однако в долгосрочной перспективе они мало что изменят.

Теоретически на цены может повлиять ситуация в Ливане, однако пока она имеет весьма ограниченное влияние.

Напомним, во вторник Израиль начал наземное вторжение в Ливан. Как сообщается, его войска приступили к рейдам против объектов "Хезболлы" в приграничной зоне. Ранее Израиль предупредил об операции Вашингтон.

Рынок нефти - мировая динамика

В сентябре стало известно, что власти Саудовской Аравии могут отказаться от неофициальной цены на нефть в 100 долларов за баррель в рамках подготовки к увеличению добычи с декабря этого года.

Как сообщалось, в королевстве смирились с ожидаемым снижением нефтяных цен. Страна намерена возобновить добычу, как и планировалось, 1 декабря, даже если это вызовет длительный период снижения цен.

Напомним, ранее страны ОПЕК+ согласовали сокращение добычи "черного золота", чтобы подогреть цены. Среди причин этого называли прохладный рост глобального спроса.

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