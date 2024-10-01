Российская Федерация на прошлой неделе увеличила объемы поставок нефти до самого высокого уровня за последние три месяца. Этому способствовало возобновление поставок из тихоокеанского терминала РФ в Козьмино и повышенного экспорта из Приморска.
Издание Bloomberg пишет, что недельные объемы поставок выросли примерно на 850 000 баррелей в день и достигли самого высокого уровня с конца июня. При этом среднемесячные объемы нефти выросли до 3,26 млн баррелей в день, что на 160 000 больше в сравнении с предыдущим периодом.
Увеличение объемов поставок частично компенсировано падением средних недельных цен на российскую нефть из западных портов, которые упали более чем на 1 доллар за баррель.
Россия увеличила поставки нефти в Китай по Северному морскому пути через Арктику. К середине сентября объем нефти по этому маршруту уже превысил прошлогодний показатель. У России есть еще около месяца, прежде чем воды замерзнут и понадобятся суда ледового класса.
Цены на нефть - последние новости
В Саудовской Аравии могут отказаться от неофициальной цены на нефть в 100 долларов за баррель в рамках подготовки к увеличению добычи с декабря этого года. Королевство даже смирилось со ожидаемым снижением цен на нефть.
1 октбяря цены на нефть упали на 2%, поскольку лучший прогноз предложения на рынке и медленный рост глобального спроса перевесили опасения относительно новой ближневосточной войны.