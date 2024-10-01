Рост экспорта частично компенсирован очередным падением средних недельных цен.

Российская Федерация на прошлой неделе увеличила объемы поставок нефти до самого высокого уровня за последние три месяца. Этому способствовало возобновление поставок из тихоокеанского терминала РФ в Козьмино и повышенного экспорта из Приморска.

Издание Bloomberg пишет, что недельные объемы поставок выросли примерно на 850 000 баррелей в день и достигли самого высокого уровня с конца июня. При этом среднемесячные объемы нефти выросли до 3,26 млн баррелей в день, что на 160 000 больше в сравнении с предыдущим периодом.

Увеличение объемов поставок частично компенсировано падением средних недельных цен на российскую нефть из западных портов, которые упали более чем на 1 доллар за баррель.

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Россия увеличила поставки нефти в Китай по Северному морскому пути через Арктику. К середине сентября объем нефти по этому маршруту уже превысил прошлогодний показатель. У России есть еще около месяца, прежде чем воды замерзнут и понадобятся суда ледового класса.

Цены на нефть - последние новости

В Саудовской Аравии могут отказаться от неофициальной цены на нефть в 100 долларов за баррель в рамках подготовки к увеличению добычи с декабря этого года. Королевство даже смирилось со ожидаемым снижением цен на нефть.

1 октбяря цены на нефть упали на 2%, поскольку лучший прогноз предложения на рынке и медленный рост глобального спроса перевесили опасения относительно новой ближневосточной войны.

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