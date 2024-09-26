Отмечается, что в стране с декабря планируют увеличить добычу.

Саудовская Аравия готова отказаться от неофициальной цены на нефть в 100 долларов за баррель, готовясь к увеличению добычи с 1 декабря. Королевство смирилось со ожидаемым снижением цен на нефть.

Издание Financial Times пишет, что крупнейший в мире экспортер нефти изначально планировал увеличить добычу с начала октября, но двухмесячная задержка вызвала различные спекуляции. При этом цена на нефть марки Brent в начале этого месяца ненадолго опустилась ниже 70 долларов, достигнув минимума с декабря 2021 года.

Однако официальные лица Саудовской Аравии намерены возобновить добычу, как и планировалось, 1 декабря, даже если это приведет к длительному периоду снижения цен.

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Изменение мышления представляет собой серьезную перемену для страны, которая во главе других членов ОПЕК+ неоднократно сокращала добычу с ноября 2022 года в попытке сохранить высокие цены.

Цена на нефть марки Brent в среднем составляла 99 долларов за баррель в 2022 году, что стало самым высоким показателем за последние восемь лет, поскольку последствия вторжения России в Украину вызвали тревогу на рынках, но с тех пор она снизилась. Увеличение предложения со стороны производителей, не входящих в ОПЕК, в частности США, и слабый спрос в Китае со временем снизили влияние сокращений добычи группы.

По данным МВФ, Саудовская Аравия нуждается в цене на нефть около 100 долларов за баррель, чтобы сбалансировать свой бюджет, поскольку наследный принц Мухаммед бин Салман намерен профинансировать ряд мегапроектов, лежащих в основе амбициозной программы экономических реформ.

Однако королевство решило, что не хочет и дальше уступать долю рынка другим производителям. В стране также считают, что имеют достаточно альтернативных вариантов финансирования, чтобы пережить период снижения цен.

Стоит отметить, что Саудовская Аравия взяла на себя большую часть сокращений в рамках ОПЕК+, уменьшив добычу на 2 млн баррелей в день за последние два года, что составляет более трети общего объема сокращений членов организации.

В настоящее время королевство добывает 8,9 млн баррелей в день, что является самым низким показателем с 2011 года. Согласно отложенному плану по сокращению добычи, Саудовская Аравия будет ежемесячно увеличивать добычу на 83 000 баррелей в сутки, начиная с декабря, что приведет к увеличению добычи в общей сложности на 1 млн баррелей в сутки к декабрю 2025 года.

Цены на нефть - решение ОПЕК+

Страны ОПЕК+ договорились продлить сокращение добычи нефти до 2025 года, но оставили возможность для добровольных сокращений со стороны восьми членов, которые будут постепенно сворачиваться с октября.

Сокращения включают 2 миллиона баррелей в сутки всеми членами ОПЕК+, первый раунд добровольных сокращений девятью членами на 1,66 миллиона баррелей в сутки и второй раунд добровольных сокращений восемью членами на 2,2 миллиона баррелей в сутки.

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