Цены на нефть падают: названы причины

Нефть дешевеет из-за неожиданного роста запасов в США.

Цены на нефть снижаются вторую сессию подряд. Данные Американского института нефти (API) показали неожиданное резкое увеличение коммерческих запасов нефти в США. Это ослабляет надежды на плавное восстановление спроса в условиях, когда происходит ослабление режима блокировок из-за коронавируса.

Читайте такжеХудшее на нефтяном рынке уже позади – глава ОПЕК

Дополнительное давление на цены оказала неопределенность в отношении приверженности России более глубоким сокращениям нефтедобычи в преддверии министерской встречи группы ОПЕК+.

Стоимость барреля июльской нефти Brent 28 мая к 8:40 по Киеву составила $34,20 (-1,55%). Баррель июльской нефти WTI торговался по $31,84 (-2,96%), пишет enkorr.

«Неожиданные данные (Американского института нефти) и опасения, что Россия увеличит добычу (в июле — ред.), сказываются на ценах на нефть, — сказал Стивен Иннес, главный стратег AxiCorp по глобальным рынкам. — Как это часто бывает в процессе подготовки к встрече в рамках ОПЕК+, основное внимание уделяется позиции РФ».

Коммерческие запасы сырой нефти в США выросли по итогам прошлой недели на 8,7 млн барр. при прогнозном росте на 1,9 млн барр. При этом запасы бензина увеличились на 1,1 млн барр., что более чем в 10 раз превысило прогноз аналитиков. Запасы дизельного топлива и мазута выросли на 6,9 млн барр., или почти в четыре раза больше, чем ожидалось, отмечается в последнем недельном отчете API.

«Это просто указывает на то, что восстановление спроса продвигается, но оно еще недостаточно сильное», — сказал Лахлан Шоу, глава отдела исследований сырьевых товаров в Национальном банке Австралии.

Теперь рынок сфокусирован на данных Управления энергетической информации США (EIA), которые будут опубликованы 28 мая к 17:30 по Киеву.

В связи с тем, что WTI держится выше $30/барр., ОПЕК+ будет внимательно следить за динамикой добычи сланцевой нефти в США. Безубыточные цены на сланцевую нефть колеблются здесь в диапазоне $20–30/барр.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram