Brent выше $36: мировые цены на нефть растут

Вместе с тем опасения о глобальной рецессии, вызванной эпидемией коронавируса, ограничивают рост нефтяных котировок.

Цены на нефть растут в четверг, поскольку неожиданное сокращение запасов в США на прошлой неделе и снижение производства крупнейшими добывающими странами ослабили опасения по поводу избытка предложения.

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Вместе с тем опасения о глобальной рецессии, вызванной эпидемией коронавируса, ограничивают рост нефтяных котировок.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent утром выросли на 2,15% до $36,52 за баррель. Фьючерсы на американскую легкую нефть WTI прибавили 2,21% до $34,23 за баррель, пишет Рейтер.

Brent растет вторую сессию подряд, а подъем котировок WTI продолжается уже шестой день торгов кряду.

Запасы нефти в США снизились на 5 миллионов баррелей за неделю, завершившуюся 15 мая, хотя опрошенные Рейтер аналитики ожидали роста на 1,2 миллиона баррелей. Тем временем запасы на терминале в Кушинге упали на 5,6 миллиона баррелей, сообщило накануне Управление энергетической информации.

“В то время как признаки снижения давления на хранилища WTI позитивны для цен, последний отчет показывает, что падение запасов в большей степени обусловлено факторами предложения, чем растущим спросом на продукцию”, - говорится в записке Capital Economics в среду.

Поддержку ценам также оказывают данные об отгрузках нефти, указывающие на то, что страны ОПЕК+ соблюдают договоренности о снижении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки.

“С учетом того, что управление предложением осуществляется за счет соблюдения соглашений ОПЕК+, а спрос в Северной Азии восстанавливается, особенно в Китае, дела идут в правильном направлении с точки зрения поддержки цен на нефть”, - сказал Виктор Шам из IHS Markit.

“Если не будет сюрпризов в плане второй или третьей волны вирусной атаки, а ключевые члены ОПЕК+, в частности Саудовская Аравия, углубят сокращения, мы ожидаем, что постепенное восстановление продолжится во втором полугодии”, - сказал он.

Справка УНИАН. С начала марта стоимость нефти марки Brent снизилась более чем на 50%. Спрос на нефть снижается с начала года из-за распространения коронавируса и карантинных мер во всем мире.