Нефть марки Brent и WTI подорожала до максимума с начала 2020 года.

Цены на нефть завершили торги в среду, 3 февраля, на максимумах за год и продолжают расти.

На рост цен повлияло заявление министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) в котором была подчеркнута важность незамедлительного ускорения балансировки нефтяного рынка, сообщает Bloomberg.

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JMMC также заявил, что спрос на нефть в ближайшее время останется неопределенным, но распространение вакцин против коронавируса будет способствовать его росту.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в четверг составляет $58,7 за баррель, что на $0,24 (0,41%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 3 февраля эти контракты подорожали на $1 (1,7%) — до $58,46 за баррель, что является максимумом с февраля 2020 года. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $56,01 за баррель, что на $0,32 (0,57%) выше уровня на закрытие предыдущих торгов. В среду фьючерсы выросли в цене на $0,93 (1,7%) — до $55,69 за баррель, самого высокого значения с января 2020 года. Цены на нефть в 2021 году Нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла в цене на 34 цента (+0,6%) и установилась на уровне 53,55 доллара за баррель, 12 января цены на WTI выросли 2%. Фьючерсы Brent выросли на 1,7%, а 13 января прибавили еще 36 центов (0,6%) в цене. Последний раз такие цены наблюдались до первой вспышки заболеваемости в Китае. По состоянию на 13 января 2021 года мировые цены на нефть достигли докарантинного уровня. Стоимость барреля мартовской нефти Brent 21 января к 8:22 по Киеву составила $56,02 (-0,11%). По состоянию на 2 февраля 2021 года после новогодних колебаний нефть начала расти в цене. Что этому предшествовало После ценовых рекордов фьючерсы Brent и WTI начали падать - оптимизм инвесторов уменьшается на фоне новой волны заболеваемости в Китае. Цены на нефть Brent и WTI растут из-за решения Саудовской Аравии ограничить добычу нефти - Brent впервые с февраля достиг 55 долларов за баррель.

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Автор: Елена Коваленко