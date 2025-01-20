Трамп объявит чрезвычайную ситуацию в энергетике: Bloomberg объяснило последствия

Новый президент США намерен задействовать свои полномочия в первый же день.

Дональд Трамп, чья инаугурация пройдет через несколько часов, намерен применить чрезвычайные полномочия в рамках плана по увеличению производства энергии в стране. При этом он попытается отменить решения президента Джо Байдена по борьбе с изменением климата.

Издание Bloomberg пишет, что этот шаг станет первым из ряда действий, которые Трамп предпримет, чтобы выполнить предвыборные обещания по увеличению производства энергии в стране. Источники сообщили, что избранный президент готов внести изменения в политику, которые позволят разрабатывать новые месторождения нефти и газа на федеральных землях, а также свернуть принятые при Байдене климатические нормы.

Несмотря на то, что многие меры просто дадут старт длительному процессу регулирования, они затронут весь спектр энергетической отрасли США - от нефтяных месторождений до автосалонов. Они также подчеркивают решимость Трампа переориентировать политику федерального правительства на добычу нефти и газа, что является резким поворотом по сравнению с усилиями Байдена по ограничению использования ископаемого топлива.

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Неясно, как используют чрезвычайную энергетическую декларацию, хотя президент может разблокировать особые полномочия по транспортировке нефти и использовать их для управления изменениями в производстве и передаче электроэнергии.

Во время предвыборной кампании Трамп поклялся, что объявит чрезвычайное положение в энергетике, заявив, что это необходимо для увеличения производства и удовлетворения растущего спроса в связи с быстрым внедрением искусственного интеллекта.

Ожидается, что Трамп воспользуется исполнительной властью, чтобы снять мораторий на выдачу новых лицензий США на экспорт сжиженного природного газа, выполнив обещание, данное в ходе предвыборной кампании, отменить эту меру и приказать своей администрации свернуть федеральные стимулы для электромобилей. Ожидается, что он также начнет отступать от ряда строгих правительственных правил, касающихся загрязнения окружающей среды и экономии топлива, которые вместе образуют то, что он назвал "мандатом EV".

Политика Трампа - последние новости

Избранный президент Дональд Трамп планирует сделать развитие криптовалют приоритетом своей политики. Он готовит указ, согласно которому криптовалюты будут названы национальным императивом или приоритетом - стратегическая формулировка, призванная ориентировать правительственные агентства на работу с отраслью.

Кроме того, он пообещал разобраться с запретом TikTok на территории США.

Также Трамп заявил тысячам своих сторонников, что в первый же день своего пребывания в должности он введет жесткие ограничения на иммиграцию.

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