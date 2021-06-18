При этом годовые тарифы на голубое топливо, которые автоматически получили все потребители, останутся неизменными.

Министр энергетики Герман Галущенко допускает, что месячные цены на газ и в дальнейшем будут расти, поскольку на европейском рынке наблюдается дефицит голубого топлива.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время доклада в Верховной Раде.

"Если в Европе и дальше будет такой дефицит газа, как на сегодня, то месячная цена может быть еще больше. Но это не касается годового тарифа на газ, который будет действовать до 1 мая", - сказал он.

При этом министр отметил, что, несмотря на то что месячная цена на газ достигла почти 12 грн за куб. м, годовая фиксированная цена, на которую были переведены по умолчанию все потребители, является выгодной и не превышает 8 грн за куб. м.

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Тарифы на газ в Украине

25 апреля газопоставляющие компании опубликовали цены на газ для населения, которые будут действовать с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года. Потребители будут покупать голубое топливо по цене от 7,9 до 13,5 грн за кубометр.

На фиксированные годовые тарифы все потребители были переведены автоматически. Но по желанию можно снова перейти на месячное обслуживание.

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон отметил, что цена газа на европейском рынке достигла пятилетнего максимума - 29 евро за МВт-ч из-за монопольных действий российского "Газпрома".

По данным Государственной таможенной службы, средняя цена импортного природного газа в Украине в мае 2021 года выросла на 13,6% по сравнению с апрелем и составила 291,72 долл. за тысячу кубометров. С начала года цена ввезенного газа выросла на 40%.

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Автор: Анна Бредихина