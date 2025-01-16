Отмечается, что в середине февраля закончится "мертвый сезон" на рынке.

Цена на топливо в Украине стабилизируется к середине февраля. При этом ожидать удешевления бензина или дизеля не стоит.

Об этом в эфире "Киев 24" рассказал генеральный директор сети АЗС Леонид Косянчук.

По его словам, в период между 15-20 февраля закончится "мертвый сезон" и активизируется рынок.

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При этом он указал, что темпы роста цен на топливо будут зависеть от:

курса доллара,

котировки внешнего рынка;

предложения.

Кроме того, эксперт отметил, что цены на бензин до конца 2025 года во многом завися от политической ситуации в США, как себя будет вести новоизбранный президент, какая ситуация будет на Ближнем Востоке и от процессов внутри нашей страны – курс гривни, налоговое давление.

Цены на топливо в Украине - последние новости

Основатель логистической группы компаний "Прайм", эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин отметил, что с конца января топливо на украинских АЗС может подорожать на 1,5-2 гривни из-за повышения акцизов на топливо, роста мировых цен на нефть и возможного обесценивания гривни.

Кроме того, в Украине дорожает автогаз. В среднем топливо прибавило в цене 65 копеек до 36,03 грн/л. Главной причиной цен стал рост акцизных ставок с 1 января, который номинально добавляет 1,3 грн/л.

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