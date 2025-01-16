Цена на топливо в Украине стабилизируется к середине февраля. При этом ожидать удешевления бензина или дизеля не стоит.
Об этом в эфире "Киев 24" рассказал генеральный директор сети АЗС Леонид Косянчук.
По его словам, в период между 15-20 февраля закончится "мертвый сезон" и активизируется рынок.
При этом он указал, что темпы роста цен на топливо будут зависеть от:
- курса доллара,
- котировки внешнего рынка;
- предложения.
Кроме того, эксперт отметил, что цены на бензин до конца 2025 года во многом завися от политической ситуации в США, как себя будет вести новоизбранный президент, какая ситуация будет на Ближнем Востоке и от процессов внутри нашей страны – курс гривни, налоговое давление.
Цены на топливо в Украине - последние новости
Основатель логистической группы компаний "Прайм", эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин отметил, что с конца января топливо на украинских АЗС может подорожать на 1,5-2 гривни из-за повышения акцизов на топливо, роста мировых цен на нефть и возможного обесценивания гривни.
Кроме того, в Украине дорожает автогаз. В среднем топливо прибавило в цене 65 копеек до 36,03 грн/л. Главной причиной цен стал рост акцизных ставок с 1 января, который номинально добавляет 1,3 грн/л.