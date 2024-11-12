Цены на бензин напрямую зависят от его характеристик, о которых нужно знать.

Всем водителям хорошо известно, что на заправках в продаже есть разные виды бензина. Кроме цены, они должны иметь определенные свойства в зависимости от наименования. Чем же отличается бензин разных видов - расскажем в материале.

Цены на бензин - от чего они зависят

В настоящее время в Украине основными видами бензина, который есть на заправках, являются такие: 92 бензин, 95 бензин и 95 премиум. Водители прекрасно знают, что они отличаются своей стоимостью. Также цена на бензин зависит от заправки, на которой он продается. Опишем категорию "бензин - цена" в Украине по состоянию на ноябрь:

На 92 бензин цена сегодня колеблется в диапазоне от 52 до 54 гривень за литр.

за литр. На 95 бензин цена будет соответственно выше, и она составляет 55-57 гривень за литр топлива.

за литр топлива. А вот бензин 95 премиум обойдется водителям еще дороже - придется заплатить около 59 гривень за литр.

Стоит отметить, что цены на топливо могут также отличаться в зависимости от области, в которой его покупают, что связано с вопросами логистики и спроса.

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В чем отличие бензина 95 от 95 премиум - важно знать

Главный показатель качества любого топлива, в том числе бензина, - это октановое число. Чем оно выше, тем лучше топливо будет сопротивляться детонации, и это будет непосредственно влиять на работу двигателя.

На заправках октановое число бензина отображает цифра, которая идет после маркировки "АИ". В ней буква А означает, что топливо можно использоваться для двигателей автомобилей, а I свидетельствует о том, что октановое число определяли с помощью исследовательского метода. Соответственно, чем больше цифра, тем выше октановое число бензина: бензин АИ 92 является самым универсальным вариантом, а виды, которые идут дальше, - лучше сгорают и добавляют автомобилю динамические показатели.

Часто можно увидеть вопросы: "в чем отличие 95 от 95 евро?", "какая разница между 95 АИ - 95-премиум?". Дело в том, что бензин 95 премиум не отличается октановым числом от обычного, но в нем есть различные присадки. Они обеспечивают дополнительную мойку двигателя, снижают внутреннее трение, а также дают дополнительную защиту от коррозий.

Ответ на вопрос, можно ли смешивать бензин 95 и 95 евро, весьма простой - можно. Как указывалось ранее, там одинаковое октановое число, и это существенно не повлияет на продуктивность работы двигателя.

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