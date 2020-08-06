Суд приговорил экс-директора «Центргаза» к восьми годам тюрьмы с конфискацией

Также суд конфисковал автомобиль Старовойта Kia Optima 2012 года выпуска.

Высший антикоррупционный суд признал бывшего директора "Центргаза" (дочернее предприятие "Кировоградгаза") Константина Старовойта виновным в растрате 8,6 млн грн.

Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы и запретил занимать административные должности в течение трех лет. Приговор был объявлен сегодня. Заседание транслировалось в YouTube.

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Также суд конфисковал автомобиль Старовойта Kia Optima 2012 года выпуска.

Кто такой Старовойт

Старовойт возглавлял "Центргаз" в 2016—2017 годах. Национальное антикоррупционное бюро Украины установило, что накануне увольнения с занимаемой должности, летом 2017 года, Старовойт заключил договор на закупку возглавляемым им предприятием 1,3 млн кубометров газа за 9,035 млн грн у коммерческой компании "Нафтогазгруп Деметра" на обременительных для "Центргаза" условиях.

По этому договору "Центргаз" должен был совершить полную предоплату. Иначе продавец освобождался от поставки, а ГП обязывалось уплатить штраф в размере 100% стоимости газа. Зная об этих условиях, экс-глава "Центргаза" распорядился перечислить поставщику газа лишь часть суммы в размере 8,6 млн грн. В результате газ "Центргаз" не получил.

Кому принадлежат акции

51% акций "Кировоградгаза" принадлежит НАК Нафтогаз Украины. Сменить менеджмент "Кировоградгаза" и получить контроль над его управлением "Нафтогаз" смог только в июне 2017 года. Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что компания с радостью продала бы "Кировоградгаз", если бы нашелся покупатель и Кабмин дал на это разрешение.

Иски из-за долгов

В мае 2020 года государственное предприятие "Оператор ГТС Украины" подало в суд на семь облгазов из-за многомиллионных долгов за газ. Иски получили"Донецкоблгаз", "Луганскгаз", "Кировоградгаз", "Тернопильмиськгаз", "Мелитопольгаз", "Уманьгаз" и "Херсонгаз".

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