По сравнению с февралем, цена на голубое топливо увеличилась на 300 долл.

Фактическая цена реализации природного газа в Украине за март 2022 года выросла до 1 305 долларов за тысячу кубометров.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

"Вычислено фактическую цену реализации природного газа за март 2022 года, которая составляет 38 198,68 грн, или 1305,71 доллара США за 1 тыс. куб. м", - говорится в сообщении от директората развития реального сектора экономики.

В марте Минэкономики впервые рассчитало фактическую цену реализации газа для налоговых целей. Ранее ведомство обнародовало среднюю цену на импортный газ, которая составляла за февраль 29,55 тыс. грн, или 1 010,1 доллара за тысячу кубометров. По сравнению с февралем, цена на голубое топливо увеличилась на 300 долларов.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Минэкономики повысило внутренние цены на бензин и дизтопливо. С учетом предельной торговой наценки стоимость бензина не должна превышать 33,87 грн за литр, дизтоплива – 37,65 грн за литр.

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