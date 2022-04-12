Имея одну из крупнейших в Европе газотранспортных сетей, Италия рассматривается как будущий плацдарм в Европу для газа и зеленого водорода из Северной Африки.

Италия заключила соглашение об увеличении импорта газа из Алжира примерно на 40% в рамках своей первой крупной сделки по поиску альтернативных источников поставок после полномасштабного вторжения России в Украину.

Во время визита в Алжир премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что достигнутые договоренности стали важным шагом в стремлении Италии сократить свою зависимость от российского газа, передает Reuters.

"За ним последуют и другие", - сказал он журналистам после встречи с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном.

Италия, получающая около 40% своего импорта газа из России, теперь пытается диверсифицировать свою структуру энергоснабжения. Власти обратились ко многим странам, в частности, Конго, Ангола, Азербайджан и Катар, чтобы найти возможность заменить 29 миллиардов кубометров газа, получаемые от России.

В заявлении итальянской энергетической группы Eni (ENI.MI) говорится, что она договорилась с алжирской Sonatrach о постепенном увеличении потоков в трубопроводе Transmed, начиная с этого года, и к 2023-2024 годам планирует достичь 9 млрд кубометров дополнительного газа в год.

Ранее Марио Драги заявлял, что если заменить 30-40% поставок из России можно сразу, то заменить остальные будет гораздо сложнее.

Отказ от российского газа в Европе

Италия не единственная страна, которая ищет альтернативные источники поставок. Еврокомиссия предложила Европе сократить импорт российского газа на две трети в этом году и постепенно отказаться от него к 2027 году.

Имея одну из крупнейших в Европе газотранспортных сетей, Италия рассматривается как будущий плацдарм в Европу для газа и зеленого водорода, производимого в Северной Африке и за ее пределами. По словам Марио Драги, Италия также готова работать с Алжиром над развитием возобновляемых источников энергии и зеленого водорода.

При этом вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель уверен, что отказ от российского газа сейчас не остановит войну России против Украины.

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