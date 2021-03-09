Потребители Запорожской, Харьковской и Ивано-Франковской областей получали самый высококалорийный газ.

Средневзвешенная теплота сгорания природного газа, который подавался потребителям Украины в феврале 2020 года, составила 8216 ккал за кубометр, что на 8% выше нормативного показателя 7600 ккал.

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Об этом сообщает "Оператор газотранспортной системы Украины".

Согласно данным компании, жители Запорожской области получили самый высококалорийный газ – 8264 ккал за куб. м, далее следует Ивано-Франковская область – 8259 ккал и Харьковская область – 8256 ккал.

Газ с самой низкой теплотой сгорания получили потребители Полтавской области – 8176 ккал, Львовской области – 8178 ккал и Донецкой области – 8189 ккал.

В компании отметили, что информация поступает из 53 измерительных химико-аналитических лабораторий, расположенных в разных точках Украины на ключевых узлах газотранспортной системы и аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Справка УНИАН

Действующая в Украине система расчета газа не учитывает теплотворности газа.

То есть потребитель не знает, какое количество тепла получает с одного кубометра газа.

В странах ЕС и во многих других странах мира потребление газа не измеряется в кубометрах, а рассчитывается, например, в кВт-ч или килокалориях.

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Автор: Анна Бредихина