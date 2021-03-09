Средневзвешенная теплота сгорания природного газа, который подавался потребителям Украины в феврале 2020 года, составила 8216 ккал за кубометр, что на 8% выше нормативного показателя 7600 ккал.
Читайте такжеГодовые цены на газ должны быть опубликованы до 25 апреля - Нацкомиссия
Об этом сообщает "Оператор газотранспортной системы Украины".
Согласно данным компании, жители Запорожской области получили самый высококалорийный газ – 8264 ккал за куб. м, далее следует Ивано-Франковская область – 8259 ккал и Харьковская область – 8256 ккал.
Газ с самой низкой теплотой сгорания получили потребители Полтавской области – 8176 ккал, Львовской области – 8178 ккал и Донецкой области – 8189 ккал.
В компании отметили, что информация поступает из 53 измерительных химико-аналитических лабораторий, расположенных в разных точках Украины на ключевых узлах газотранспортной системы и аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Справка УНИАН
- Действующая в Украине система расчета газа не учитывает теплотворности газа.
- То есть потребитель не знает, какое количество тепла получает с одного кубометра газа.
- В странах ЕС и во многих других странах мира потребление газа не измеряется в кубометрах, а рассчитывается, например, в кВт-ч или килокалориях.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram