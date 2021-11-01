Народный депутат подчеркнул, что нынешний отопительный сезон может стать очередным фиаско всей государственной машины.

Не допустить увеличения тарифов на транспортировку газа и реприватизировать незаконно приватизированы облгазы в государственную или коммунальную собственность призвал во время согласительного совета в парламенте сопредседатель депутатской группы "Партия "За майбутнє", народный депутат Тарас Батенко.

Народный депутат подчеркнул, что нынешний отопительный сезон может стать очередным фиаско всей государственной машины. По его словам, в нынешнем году в угрожающий клубок связались недальновидная политика государства по передаче за бесценок в частные руки месторождений собственного природного газа, невозможность увеличить собственную добычу голубого топлива и международный кризис на газовом рынке, инспирированный государством-агрессором.

"Также масла в огонь подливает фактически монопольное положение на рынке поставки газа ловких дельцов, которые непостижимым образом сосредоточили в своих руках абсолютное большинство газораспределительных сетей и беспрепятственно зарабатывают сверхприбыли на простых людях, переходя все границы сейчас, когда тарифы на газ бьют мировые рекорды", — отметил сопредседатель группы.

Тарас Батенко акцентировал, что в текущей ситуации государство не имеет права стоять в стороне и должно принять все меры для недопущения роста тарифов на транспортировку газа. По его словам, парламент и правительство должны рассмотреть инициативу регионов о системных путей решения вопроса злоупотреблений монополистами своим монопольным положением.

Читайте такжеТранзит газа через Украину может упасть до нуля - "Оператор ГТС""Депутатская группа" Партия "За майбутнє" призывает срочно рассмотреть в Верховной Раде вопрос монопольного положения на рынке поставок газа и произвольного увеличения дельцами тарифов на распределение газа. В частности, считаем необходимым провести проверку приватизации облгазов; вернуть незаконно приватизированные газовые сети, имущество и оборудование в государственную или коммунальную собственность; установить экономически обоснованные тарифы на распределение газа. Если правительство не знает, как удержать цены на газ, мы должны использовать эффективные решения, которые предлагают в регионах, в частности, на Волыни", — отметил Тарас Батенко.

Напомним, что газораспределительные компании опубликовали на своих сайтах проекты тарифов на 2022 год, в которых предлагается увеличить цены на услугу по распределению газа от 30% до более чем в 4 раза. Таким образом, средний тариф на распределение по стране может вырасти с нынешних 1,44 грн за куб. м до 4,14 за куб. м. В то же время в НКРЭКУ отмечают, что обоснованность всех проектов расчетов будет тщательно проверена.

На прошлой неделе Луцкий горсовет обратился к парламенту, правительству и НКРЭКУ с требованием не допустить роста тарифов на распределение природного газа, считая запланированное "Волиньгазом" их увеличение почти втрое необоснованным. В свою очередь Луцкий городской голова Игорь Полищук дал протокольное поручение изучить, при каких обстоятельствах и на каких основаниях происходила приватизация построенных за государственные средства и средства граждан газовых сетей. По его словам, документы о приватизации будут направлены в правоохранительные органы. Также нужно изучить вопрос подготовки иска в суд относительно реприватизации "Волыньгаза" и возвращения всего его имущества в государственную или коммунальную собственность.

Автор: Григорий Бондарь