В частности, на всеукраинском уровне политическая сила "За майбутнє" предлагает провести проверку приватизации облгазов.

Газопроводы должны принадлежать государству или местным общинам. Депутатская группа "Партия "За майбутнє" потребует срочного рассмотрения этого вопроса в Верховной Раде. Об этом заявил лидер политической силы Игорь Палица на своей странице в Facebook.

"В начале независимости Украины ловкие дельцы приватизировали облгазы и до сих пор беспрепятственно зарабатывают сверхприбыли на простых людях. Но сейчас, когда тарифы на газ бьют мировые рекорды, они переходят все границы", - прокомментировал политик.

Палица привел пример компании "Волыньгаз", которая в этом отопительном сезоне планирует увеличить тарифы на распределение природного газа для жителей Луцка в 3 раза. "Обоснование — увеличение зарплаты сотрудников в 2 раза и компенсация убытков. При этом чистая прибыль "Волыньгаза" за прошлый год превышает 20,5 млн грн. А благодаря новому тарифу они планируют заработать на людях еще 519 млн грн!", - подчеркнул нардеп.

Команда партии "За майбутнє" в Луцком городском совете выступила против повышения тарифов. Кроме того, мэр и городские депутаты одними из первых в Украине обратились к центральной власти с требованием не допустить роста тарифа на распределение природного газа и реприватизировать имущество и оборудование.

"Наша депутатская группа будет требовать срочного рассмотрения этого вопроса в Верховной Раде!"- акцентировал Игорь Палица.

В частности, на всеукраинском уровне политическая сила предлагает провести проверку приватизации облгазов, вернуть незаконно приватизированные газовые сети, имущество и оборудование в государственную или коммунальную собственность, установить экономически обоснованные тарифы.

"Если правительство не знает, как удержать цены на газ, мы должны использовать эффективные решения, которые предлагают в регионах", - резюмировал народный депутат.

Автор: Григорий Бондарь