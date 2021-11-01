С октября текущего года поставщик энергоресурсов ООО "ЙЕ Энергия" предоставил возможность клиентам-юридическим лицам сэкономить время и упростить ведение бухгалтерии – вместо оплаты двух счетов, за услугу по поставке электроэнергии и за услугу по распределению электроэнергии двум отдельным компаниям, клиент может оплачивать всего один счет, который выставляет персональный менеджер компании-поставщика.

После введения новой модели украинского энергорынка деятельность по распределению электроэнергии и деятельность по поставке электроэнергии осуществляют разные юридические лица, каждое из которых имеет лицензию на свой вид деятельности.

Понимая потребности бизнеса, компания "ЙЕ Энергия" предоставила своим клиентам возможность заключить всего один договор с компанией-поставщиком и взаимодействовать по оплате за обе услуги (за услугу по поставке электроэнергии и за услугу по распределению электроэнергии) только с одним персональным менеджером.

При этом клиент платит за услугу по распределению в размере тарифа, установленного НКРЭКУ, то есть в том же размере, как и при осуществлении оплаты клиентом непосредственно оператору системы распределения (ОСР).

При этом, как за услугу по поставке электроэнергии, так и за услугу по распределению электроэнергии клиент может платить согласно выбранному им графику. Для клиентов "ЙЕ Энергия" это три варианта на выбор: предоплата, подекадная оплата и постоплата. В случае, если клиент выбрал предварительную оплату, то до 25 числа месяца, предшествующего месяцу поставки, он получает и оплачивает единый счет за поставку и распределение. В случае подекадной оплаты клиент оплачивает счет 5, 15 и 25 числа месяца поставки, в случае постоплаты – до 10 числа месяца следующего за месяцем поставки.

Справка. ООО "ЙЕ Энергия" является крупным игроком на рынке энергетики, поставляет природный газ и электроэнергию бытовым и небытовым потребителям. Компания реализует природный газ в том числе и для поставщиков, работающих под брендом "ТВІЙ ГАЗЗБУТ". В 2020 году компания реализовала на рынке 5,6 млрд куб. м газа и 35 тыс. МВт-ч электроэнергии.

Автор: Григорий Бондарь