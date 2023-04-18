Электростанция стоимостью $12,65 млрд строится "Росатомом" и финансируется за счет российского кредита.

Бангладеш согласился выплатить России около 300 миллионов долларов в юанях для оплаты строительства атомной электростанции недалеко от столицы Дакки.

Механизм оплаты был окончательно согласован на встрече на прошлой неделе, сообщает Bloomberg.

Как говорится в материале, Россия сначала отказалась принять платеж в юанях, опасаясь возможных потерь при конвертации валюты, и настаивала на платежах в рублях.

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Электростанция стоимостью 12,65 млрд долларов в центральном районе Пабна, примерно в 140 км к западу от Дакки, строится с помощью московской государственной атомной компании "Росатом" и финансируется за счет российского кредита.

По словам официальных лиц, Россия все еще настаивает на альтернативной платежной системе для торговли и бизнеса.

Строительство АЄС в Бангладеш

В 2011 году Россия и Бангладеш подписали соглашение о строительстве АЭС.

Проект атомной энергетики является ключом к будущей энергетической безопасности, поскольку Бангладеш борется с частыми перебоями в поставках электроэнергии и растущим спросом со стороны предприятий и домашних хозяйств.

Россия попросила Бангладеш открыть прямой платежный канал между их центральными банками, чтобы облегчить перевод средств, затрудненный санкциями против агрессора.

Кроме того, РФ просит Дакке рассмотреть различные предложения, включая соглашение о валютном свопе, использование рубля в торговых расчетах и создание системы обмена сообщениями Банка России для облегчения двусторонней торговли и инвестиций.

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