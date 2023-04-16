Бавария требует, чтобы федеральное правительство взяло на себя ответственность за непрерывную работу ядерной энергетики.

На фоне полного отказа Германии от ядерной энергетики, Бавария просит федеральное правительство разрешить временную эксплуатацию атомных электростанций под ответственность земель.

Такое заявление сделал премьер-министр немецкой земли Бавария Маркус Зёдер, сообщает Bild.

"Бавария требует, чтобы федеральное правительство взяло на себя ответственность за непрерывную работу ядерной энергетики. Пока кризис не закончился и переход на возобновляемые источники энергии не увенчался успехом, мы должны использовать все виды энергии до конца десятилетия", – заявил Зёдер.

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Он подчеркнул, что Бавария готова взять на себя ответственность за эксплуатацию местной АЭС "Изар-2", а также стремится совместно с другими странами построить собственный исследовательский реактор.

"Федеральное правительство должно немедленно представить план действий в чрезвычайных ситуациях для немедленной реактивации трех атомных электростанций. Тот, кто, подобно "светофорной коалиции", надеется, что следующая зима будет такой же мягкой, как и предыдущая, действует крайне наивно и небрежно для такой индустриальной страны, как Германия", – добавил Зёдер.

Отказ Германии от ядерной энергетики

16 апреля 2023 года сообщалось о том, что три последние работающие АЭС в Германии, "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд", отключили от энергосети.

Станция "Неккарвестхайм-2" в федеральной земле Баден-Вюртемберг была отключена от электросети последней. Это произошло в 23:59 по местному времени 15 апреля (0:59 по Киеву).

Последние станции должны были отключить к 1 января 2023 года, но сроки эксплуатации продлили до 15 апреля из-за энергокризиса.

"Риски атомной энергетики, в конечном счете, не поддаются контролю, поэтому отказ от нее делает нашу страну более безопасной и позволяет избежать дальнейшего накопления ядерных отходов", - заявила министр по вопросам окружающей среды ФРГ Штеффи Лемке.

Почти две трети немцев не поддерживают закрытие последних атомных электростанций в Германии. 32 процента респондентов, опрошенных социологическим институтом YouGov, выступают за продление эксплуатации АЭС на ограниченный срок, а еще 33 процента - даже на неограниченный срок. Лишь 26 процентов респондентов считают правильным незамедлительное отключение оставшихся в Германии АЭС.

Ассоциация KernD, представляющая интересы компаний по развитию ядерных технологий в Германии, заявила, что окончательное прощание с атомной энергетикой - это неудачная идея.

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