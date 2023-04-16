На фоне полного отказа Германии от ядерной энергетики, Бавария просит федеральное правительство разрешить временную эксплуатацию атомных электростанций под ответственность земель.
Такое заявление сделал премьер-министр немецкой земли Бавария Маркус Зёдер, сообщает Bild.
"Бавария требует, чтобы федеральное правительство взяло на себя ответственность за непрерывную работу ядерной энергетики. Пока кризис не закончился и переход на возобновляемые источники энергии не увенчался успехом, мы должны использовать все виды энергии до конца десятилетия", – заявил Зёдер.
Он подчеркнул, что Бавария готова взять на себя ответственность за эксплуатацию местной АЭС "Изар-2", а также стремится совместно с другими странами построить собственный исследовательский реактор.
"Федеральное правительство должно немедленно представить план действий в чрезвычайных ситуациях для немедленной реактивации трех атомных электростанций. Тот, кто, подобно "светофорной коалиции", надеется, что следующая зима будет такой же мягкой, как и предыдущая, действует крайне наивно и небрежно для такой индустриальной страны, как Германия", – добавил Зёдер.
Отказ Германии от ядерной энергетики
16 апреля 2023 года сообщалось о том, что три последние работающие АЭС в Германии, "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд", отключили от энергосети.
Станция "Неккарвестхайм-2" в федеральной земле Баден-Вюртемберг была отключена от электросети последней. Это произошло в 23:59 по местному времени 15 апреля (0:59 по Киеву).
Последние станции должны были отключить к 1 января 2023 года, но сроки эксплуатации продлили до 15 апреля из-за энергокризиса.
"Риски атомной энергетики, в конечном счете, не поддаются контролю, поэтому отказ от нее делает нашу страну более безопасной и позволяет избежать дальнейшего накопления ядерных отходов", - заявила министр по вопросам окружающей среды ФРГ Штеффи Лемке.
Почти две трети немцев не поддерживают закрытие последних атомных электростанций в Германии. 32 процента респондентов, опрошенных социологическим институтом YouGov, выступают за продление эксплуатации АЭС на ограниченный срок, а еще 33 процента - даже на неограниченный срок. Лишь 26 процентов респондентов считают правильным незамедлительное отключение оставшихся в Германии АЭС.
Ассоциация KernD, представляющая интересы компаний по развитию ядерных технологий в Германии, заявила, что окончательное прощание с атомной энергетикой - это неудачная идея.