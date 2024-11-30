Бизнесмен поделился, что после захвата акций "Укрнафты" даже НАК "Нафтогаз Украины" был отстранен от управления компанией.

Офис президента Украины использовал военных для рейдерского захвата контроля над "Укрнафтой" и "Укртатнафтой". Об этом заявил бизнесмен Игорь Коломойский в интервью УНИАН.

Он напомнил, что в конце сентября 2024 года подал в НАБУ сообщение о преступлении. По словам бизнесмена, в этом сообщении были раскрыты причины лишения 13 000 акционеров акций "Укрнафты".

"Эти причины не имеют ничего общего с законом, позицией или желанием военных, это банальный рейдерский захват активов с целью обогащения. Заказчики этого действа даже не скрывали своих намерений и ввели в состав обновленного Наблюдательного совета своих представителей", - добавил он.

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Коломойский отметил, что после захвата акций "Укрнафты" даже НАК "Нафтогаз Украины" был отстранен от управления компанией. Он поделился, что в новый состав Наблюдательного совета вошли преимущественно лица, которые были напрямую связаны с ОП.

"Формально их назвали представителями Минобороны, но на самом деле они не имели никакой связи с военными", - уточнил Коломойский.

Бизнесмен рассказал, что летом 2022 года он получил от тогдашнего заместителя руководителя Офиса президента Ростислава Шурмы предложение о "добровольном" отказе от акций "Укрнафты" и "Укртатнафты". Он подчеркнул, что ему предлагалось отказаться от акций в обмен на мировые соглашения в судебных делах по искам ПриватБанка.

"По словам Шурмы, это выглядело как предложение от президента и руководителя Офиса президента Андрея Ермака, от которого я якобы не мог отказаться", - сказал Коломойский.

Бизнесмен отметил, что его гражданство Украины стало предметом шантажа. Он заявил, что президент Владимир Зеленский тайно лишил его гражданства после того, как он отказался добровольно передать акции "Укрнафты" и "Укртатнафты":

"После этого у меня также отобрали акции "Укрнафты" и "Укртатнафты", а меня упекли за решетку, чтобы ограничить мне возможность оспаривать отобрание активов".

Дело Коломойского: что нужно знать

В сентябре 2023 года СБУ и БЭБ провели обыск дома у бизнесмена Игоря Коломойского в рамках расследования, которое касается компаний "Укрнафта" и "Укртатнафта", акционером которых он являлся. Позже ему вручили подозрение за мошенничество и легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

18 июля суд продлил Коломойскому срок содержания под стражей до 2 сентября 2024 года, а также определил размер залога в 650 тысяч прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Тем не менее, уже 29 августа Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокурора об изменении меры пресечения с содержания под стражей на залог в размере 1 877 360 000 гривень.

26 сентября суд уменьшил размер залога более чем на 50 миллионов гривень - до 1 827 352 580 гривень.

Затем, 1 ноября Апелляционная палата ВАКС отказала возобновить рассмотрение жалобы бизнесмена на бездействие прокуратуры.

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