Бизнесмен оценил результаты работы крупнейшей нефтегазодобывающей компании Украины.

Бизнесмен Игорь Коломойский сделал заявление относительно уплаченных "Укрнафтой" 78 млрд грн налогов в 2023-24 годах и в целом - о результатах работы крупнейшей нефтегазодобывающей компании Украины при управлении Сергея Корецкого.

"Уверен, что Сергей Корецкий случайно забыл уточнить, что 25 из этих 78 млрд им были уплачены в 2023 году, но по результатам работы Укрнафты в 2022 году. И к этим результатам господин Корецкий имеет довольно опосредованное отношение, учитывая то, что к исполнению своих обязанностей он приступил в середине ноября 2022 года", - пояснил он.

Кроме того, Коломойский прокомментировал уплаченные в бюджет 10 миллиардов дивидендов, отметив, чторешение общего собрания Укрнафты в этом году свидетельствует, что по результатам 2023 года Укрнафта действительно уплатила в бюджет 7 млрд грн.

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"Остальные 3 миллиарда гривен - это дивиденды за 2018 год, которые уже находились в бюджете как переплата по налогу на прибыль. В 2022 году Верховный Суд обязал налоговую службу учесть эту сумму как уплаченные дивиденды Укрнафты, в 2023 году это решение фактически было выполнено (действительно, Укрнафта и налоговая несколько изменили порядок его выполнения), но, настаиваю, Корецкий к этим "достижениям" никакого отношения не имеет", - добавил бизнесмен.

Кроме того, 40 млрд грн прибыли Укрнафты, о которых заявляет Корецкий как о личном достижении - "это, мягко говоря, преувеличение", говорит Коломойский. Потому что, около 10 из этих 40 миллиардов, то есть четверть, - это средства, полученные от реализации 590 млн кубометров газа, который Укрнафта добыла в течение 2009-2013 годов и за право собственности на который судебная тяжба с НАК "Нафтогаз Украины" продолжалась до лета 2022 года, пояснил он .

"За полгода до вступления Корецкого на должность директора Укрнафты, этот газ был передан Укрнафте и хранился в подземных хранилищах Укртрансгаза. Директор Корецкий продал этот газ, записав себе в актив прибыль от его продажи. Себестоимость добычи этого газа составляла 500-700 грн за 1000 кубов. Реализовал его Корецкий по 17-19 тыс. Прибыль от реализации действительно составляла около 10 миллиардов. На самом деле, эта прибыль - отложенные дивиденды настоящих акционеров Укрнафты (а их, напомню, более 12 000 человек), которые с 2012 года ждали справедливости в споре Укрнафты с Нафтогазом, но получилось, как видим, по-другому", - рассказал Коломойский.

Во-вторых, по его словам, невиданному росту своей прибыли Укрнафта обязана увеличению поступлений от оптовой и розничной реализации нефтепродуктов за счет занятия доли рынка, принадлежавшей до ноября 2022 года Укртатнафте. Суммарно такой рост прибыли Укрнафты в этой сфере равен потерям, которые на этом рынке понесла другая государственная компания, которой так же руководит Корецкий.

До войны Укртатнафта была активным игроком на этом рынке. После прихода на НПЗ Корецкого, он "изменил бизнес-модель", фактически лишил Укртатнафту всех возможных доходов от продаж нефтепродуктов, направив все доходы, которые могла получать Укртатнафта самостоятельно, в Укрнафту.

"Корецкий (Укрнафта) заключил договор с Корецким (Укртатнафта) на переработку давальческого сырья. Добытые Укрнафтой углеводороды направляются на Укртатнафту для переработки. Укрнафта платит Укртатнафте за переработку фактически себестоимость такой с минимально допустимым уровнем доходности, забирая произведенные нефтепродукты с завода и продавая их от уже от имени Укрнафты. Цифры говорят за себя: если за довоенный 2021 год, Укртатнафта имела общий доход от реализации товаров/услуг на уровне 52 миллиарда гривен (по старому курсу НБУ), то за 2023 год Корецкий задекларировал лишь 11 миллиардов гривен дохода. Поэтому не ищите чуда в результатах Корецкого. Это манипуляция", - сообщил бизнесмен.

За счет того, что во время войны рынок нефтепродуктов почувствовал значительное увеличение торговой маржи - Укрнафта получила прибыли, как свои так и Укртатнафты, на свой счет. Но, поговаривают, что в результате такого "перераспределения" рынка оператор Кременчугского НПЗ находится на грани банкротства, отметил он.

В-третьих, крупным донором Укрнафты является также НАК "Нафтогаз Украины". Между Укрнафтой и его акционером (НАК) в 2020 году был заключен договор, по условиям которого Укрнафта должна была продавать ежемесячно 50% товарного объема газа, но не менее 17 млн кубов в месяц по цене - внимание! - которая определяется по определенной формуле и рассчитывается по импортным котировкам. В течение всего времени, пока продолжается вооруженная агрессия и действует военное положение, рыночная стоимость газа составляла 18-35 тыс. грн за 1000 кубов. Именно по таким ценам НАК скупала всю частную добычу (в условиях военного положения действует запрет на экспорт). Одновременно с этим для Укрнафты цены были иногда втрое выше (100 тыс против 35 тыс за 1000 кубов).

При этом действующий на то время договор предусматривал возможность пересмотра и внесения изменений в случае не соответствия цен рыночным в течение 3 месяцев.

"Нафтогаз еще в октябре 2022 года потребовал изменения этих условий договора, но после прихода Корецкого долго не решался обратиться с иском в суд: Офису Президента (от имени которого выступал недавно уволенный Ростислав Шурма) было необходимо демонстрировать президенту мега-прибыли государственного менеджмента", - пояснил Коломойский.

В итоге в течение 2023-2024 года Нафтогаз "поддерживал" Корецкого, покупая газ у Укрнафты по ценам, которые на 30-70% превышали цены обычных для того времени сделок на рынке.

Сам Корецкий в интервью СМИ в 2023 году прогнозировал падение прибыли Укрнафты в 2024 году из-за того, что должно было закончится действие именно этого контракта с НАК "Нафтогаз Украины", который, по словам Корецкого, был особым фактором сверхприбылей Укрнафты в 2023 году. Действительно, контракт с Нафтогазом, по его данным, прекратил свое действие в апреле 2024 года, в то время как рассмотрение дела по иску НАК "Нафтогаз Украины" о пересмотре контрактной цены на газ было остановлено по ходатайству НАКа и Укрнафты в начале этого года (странное единство как для судебных дел ценой в миллиарды).

То есть значительная часть прибыли - в данном случае прямые потери Нафтогаза.

"Как и другие акционеры Укрнафты, которых противоправно лишили акций под предлогом войны, я внимательно наблюдаю за деятельностью всех причастных к ограблению Укрнафты и Укртатнафты, а потому готов предоставить всем желающим документальное подтверждение изложенных фактов и ответить на вопросы, если таковые будут у настоящих экспертов, а не у тех, кто радостно воспринимает денежные переводы от Корецкого в обмен на лояльность своих экспертиз", - подытожил он.

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