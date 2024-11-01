Адвокаты Игоря Коломойского настаивают на том, что подследственность дел их подзащитного относится к НАБУ, а подсудность - к ВАКС.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала возобновить производство по рассмотрению жалобы бизнесмена Игоря Коломойского на бездействие прокурора Офиса Генерального прокурора Сергея Демьянчука в вопросе определения и изменения подследственности уголовного производства. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление огласила судья Даниила Черненькая.

В частности, суд решил апелляционную жалобу Коломойского оставить без удовлетворения, а решение суда первой инстанции не менять. Это постановление обжалованию не подлежит.

Сторона защиты Коломойского просила Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда отменить в полном объеме постановление следственного судьи ВАКС от 10 октября 2024 года о закрытии производства по делу по жалобе на бездействие прокурора Офиса генерального прокурора Сергея Демьянчука. В частности, ранее прокурор отказался рассмотреть ходатайство стороны защиты об определении и изменении подследственности в уголовном производстве в отношении дел "Укрнафты" и "Приватбанка". Сторона защиты считает, что в этих делах подследственность должна принадлежать Национальному антикоррупционному бюро.

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Адвокат Андрей Жовнерук просил назначить новое рассмотрение жалобы Коломойского следственным судьей ВАКС по изменению подследственности, потому что подследственность по делу должна принадлежать НАБУ, а подсудность - ВАКС.

Как сообщил адвокат Александр Лысак, 10 октября ВАКС при закрытии производства не полностью выяснил обстоятельства дела.

В свою очередь, адвокат Олег Пушкарь отметил, что сложилась очень странная ситуация, потому что сторона защиты, а не сторона обвинения требует соблюдения требований в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом.

"Очень интересно это выглядит, потому что следствием несоблюдения принципа права подследственности является нарушение правил определения правовой процедуры и, собственно, нарушение принципа законности", - сказал Пушкарь и добавил, что правила подследственности нарушаются умышленно.

Дело Коломойского: что надо знать

В сентябре прошлого года СБУ и БЭБ провели обыск дома у Игоря Коломойского в рамках расследования, которое касается компаний "Укртатнафта" и "Укрнафта", акционером которых является украинский бизнесмен. Впоследствии Служба безопасности вручила Коломойскому подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 190 (мошенничество) и ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Во время заседания 2 сентября 2023 года, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в более 509 миллионов гривен.

Впоследствии суд первой инстанции увеличил размер залога для Коломойского до 3,9 млрд грн. В апелляционном суде обжаловать это решение защитникам не удалось - суд оставил бизнесмену залог на таком уровне.

Во время следующих судебных заседаний, несмотря на состояние здоровья Игоря Коломойского, ему продолжали меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако сумма залога уменьшилась до 1 млрд 968 млн 200 тысяч гривен.

Во время судебного заседания по делу Коломойского 18 июля суд продлил бизнесмену Игорю Коломойскому срок содержания под стражей до 2 сентября 2024 года, а также определил размер залога в 650 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Впрочем, уже 29 августа Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство прокурора об изменении меры пресечения Игорю Коломойскому с содержания под стражей на залог в размере 1 877 360 000 грн.

25 сентября Шевченковский районный суд города Киева отказал в изменении меры пресечения для бизнесмена Игоря Коломойского с залога в размере 1 млрд 877 млн 360 тыс. гривен на домашний арест или личное обязательство.

26 сентября Киевский апелляционный суд уменьшил размер залога для бизнесмена Игоря Коломойского более чем на 50 млн гривен - до 1 млрд 827 млн 352 тыс 580 гривен.

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