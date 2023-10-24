Достройка третьей очереди на Днестровской ГАЭС добавит 1 ГВт мощности в энергосистему.

Австрийская международная компания Andritz Hydro, которая занимается поставкой оборудования для гидроэлектростанций, будет поставлять "Укргидроэнерго" оборудование для строительства третьей очереди Днестровской ГАЭС, достройка которой добавит около 1 ГВт мощности в энергосистему.

Кроме того, австрийская компания будет сотрудничать с "Укргидроэнерго" в производстве зеленого водорода в Украине, рассказал во время шестого немецко-украинского экономического форума премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Компания "Укргидроэнерго" подписывает два меморандума с компанией Andritz Hydro. Первый меморандум касается сотрудничества по производству зеленого водорода в Украине... Второй - касается поставки оборудования для строительства третьей очереди Днестровской ГАЭС. Мы запускаем три новых гидроагрегата, которые позволят Украине получить около 1 ГВт дополнительной мощности", - заявил он.

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Развитие зеленого водорода в Украине и достройка третьей очереди ГАЭС, по словам премьера, позволит Украине еще глубже имплементировать европейский, зеленый курс.

Днестровская ГАЭС

Одна из крупнейших в мире гидроаккумулирующих электростанций на реке Днестр. Основными функциями Днестровской ГАЭС является регулирование частоты и графика нагрузок в энергосистеме Украины, формирование аварийного энергорезерву. Находится возле села Васильевка Сокирянского района Черновицкой области.

Плотиной Днестровской ГЭС создано водохранилище, максимальная глубина которого составляет 54 м. Оно позволяет осуществлять сезонное регулирование стока Днестра.

Основными задачами Днестровского водохранилища являются обеспечение компенсирующими попусками водоснабжения, орошения земель, борьба с наводнениями и выработка электроэнергии.

Зеленый курс Украины - что известно

В декабре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина создаст новую энергосистему с акцентом на "зеленую" энергетику. Президент считает, что современному городу нужны децентрализованные источники энергетики.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля важным направлением в развитии украинской энергетики является развитие чистой зеленой генерации.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко считает, что потенциал ветровой генерации в Украине оценивается в 140 ГВт.

Кроме того, по мнению председателя правления Биоэнергетической ассоциации Украины Георгия Гелетухи у Украины очень большой потенциал производства биометана (подобного природному газу топлива) — около 21 млрд кубов в год.

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