Аудиторская проверка не нашла никаких долгов.

Международная аудиторская компания не выявила задолженность Молдовы российскому "Газпрому" в сумме 800 млн долларов.

Такое заявление сделала президент страны Майя Санду, отметив, что в ближайшие дни правительство Молдовы сделает официальное заявление по этому поводу, сообщает DW.

"На следующей неделе наше правительство выйдет и скажет, что мы наняли международную компанию, которая провела аудит и сказала, что у нас нет никаких долгов в 800 млн долларов", - заявила Санду, отметив, что российские переговорщики "хотели обмануть".

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По ее словам, российская компания перед заключением нового контракта выдвинула условие за четыре года выплатить долг в 800 млн долларов. "Мы сказали, что не можем это подписать, поскольку это ужасно большие деньги и мы не можем на такое подписаться. Нам сказали: "У вас не будет газа", - рассказала президент.

Отношения Молдовы с "Газпромом"

В 2021 году компания "Молдовагаз" перезаключила договор на поставки газа из России до 2026 года при условии выплаты долга. "Газпром" утверждал, что его сумма 709 млн долларов.

В декабре 2022 года Молдова обвинила "Газпром" в невыполнении условий контракта. С 1 октября 2022 года "Газпром" на 30% сократил суточный объем подачи газа Молдове.

14 декабря 2022 года Молдова заявила о том, что подает в суд на "Газпром".

2 апреля 2023 года Молдова заявила о том, что решила отказаться от российских энергоносителей. Как заявила президент страны Майя Санду, в вопросах поставки газа Молдова уже "практически независима" от России.

7 апреля 2023 года Молдова подписала газовый контракт с Грецией.

В мае 2023 года Молдова заявила, что больше не зависит от российского газа.

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