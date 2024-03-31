Людей просят экономить электроэнергию, чтобы избежать аварийных отключений.

В Одессе трамваи и троллейбусы сошли с маршрутов из-за проблем с электроснабжением, которые произошли в результате ударов армии РФ по энергетическим объектам.

"В связи с ограничением подачи электроэнергии электротранспорт прекращает работу. Весь подвижной состав заходит в депо. На магистральных маршрутах увеличено количество подвижного состава автобусов среднего и большого классов", - сообщили в мэрии города.

В ДТЭК "Одесские электросети" рассказали, что ночью враг атаковал инфраструктуру Одесской области. В результате повреждения энергетического объекта НЭК Укрэнерго было обесточено 170 тысяч клиентов.

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"Энергетики оперативно работали всю ночь, чтобы перезаживить линии и подать напряжение в дома людей. Сейчас 170 тысяч жителей Одесской области со светом. Ремонтные работы продолжаются. Ситуация в энергетике остается сложной. Избежать массовых отключений помогает зеленая генерация - солнце и ветер, а также остановка на сегодня городского электротранспорта", - говорится в сообщении.

Людей просят потреблять электроэнергию разумно - не пользоваться энергоемкими приборами одновременно, а лучше использовать их по очереди, по возможности перенести использование энергоемких приборов на ночное время, выключать из розетки приборы, которыми в это время не пользуются. Эти меры помогут избежать аварийных отключений.

В то же время в компании сообщили, в 11:40 произошло аварийное отключение оборудования на одной из высоковольтных подстанций. Временно без света остались жители Хаджибейского и Киевского районов Одессы, а также часть Одесского района области. Сейчас ремонтные работы продолжаются. Там, где это возможно, энергетики перезапитают на резерв объекты критической инфраструктуры и дома.

Удары по Одесской области

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью российская армия с использованием дронов-камикадзе и различных видов ракет нанесла очередной удар по южным регионам Украины. Под прицелом врага была, в частности, энергетическая инфраструктура Одесской области.

Боевая работа Сил противовоздушной обороны продолжалась около 2 часов. По данным Сил обороны, падение обломков сбитого дрона вызвало пожар на одном из энергообъектов области региона, произошло обесточивание нескольких населенных пунктов. Из-за короткого замыкания без электроснабжения осталось до 170 тысяч абонентов.

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