Анна Бредихина

Президент Украины Владимир Зеленский откликнулся на массовые протесты в разных регионах страны и поручил правительству в срочном порядке решить вопрос с растущими тарифами на газ для населения.

Очевидно, что главный «слуга народа» страны понял, что одним масштабным ремонтом дорог беднеющих украинцев не накормить, и многие граждане Украины не в состоянии платить за энергоресурсы рыночную стоимость.

Собаки, которыми остроумные богатые нардепы предлагали бабушкам платить за газ, есть не у всех.

Народный гнев обоснован: в разгар отопительного сезона в январе стоимость голубого топлива выросла по разным регионам до семи - одиннадцати гривень за кубический метр. При том, что год назад в это же время газ стоил 5,5 гривень за кубометр.

Новый временный руководитель Министерства энергетики Юрий Витренко отметил, что если срочно ничего не предпринять, то в феврале цена на газ будет выше еще на пятнадцать процентов.

Добавьте к этому, что с января тарифы на распределение голубого топлива выросли в среднем в 1,6 раза.

Также нельзя забывать и о том, что с нового года Кабинет министров отменил льготный тариф на электричество для граждан - девяносто копеек за первые сто киловатт-часов потребления, повысив порог до 1,68 гривни.

Все это вызвало ужас и возмущение в народных массах, поскольку доходы многих граждан в условиях коронакризиса или снизились, или остались на прежнем уровне, и платить за дорожающие энергоресурсы просто не чем.

Да и собаки, которыми остроумные богатые нардепы предлагали бабушкам платить за газ, есть не у всех. Это же сколько тогда нужно собак на зиму?

Кроме того, те же парламентарии урезали в законе о государственном бюджете 2021 года субсидии на оплату коммуналки почти на три миллиарда.

То есть расходы на компенсацию коммунальных платежей малоимущим гражданам страны будут на семь процентов меньше, чем в прошлом году. И это в год продолжения экономического кризиса и падения доходов населения!

К слову, эта реформа рынка газа является одним из требований основного финансового донора Украины – Международного валютного фонда. И считалось, что она продвигается успешно.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал конкурентный рынок газа для населения, на котором цену ресурса устанавливает не правительство через госхолдинг «Нафтогаз Украины», а исходя из баланса спроса и предложения - рынок.

К слову, эта реформа рынка газа является одним из требований основного финансового донора Украины – Международного валютного фонда. И считалось, что она продвигается успешно. Ровно до тех пор, пока с наступлением холодов цены не подскочили вверх.

Не на руку отечественному потребителю сыграл рост стоимости импортного газа, который покупает Украина.

По данным Государственной таможенной службы, в декабре средняя цена импортного природного газа в Украине составила 202,46 долларов за тысячу кубометров, что почти на пятнадцать процентов больше, чем в декабре 2019 года. В первую декаду января цены на газ на европейском рынке продолжили рост.

Что же предлагает украинское правительство?

Опасаясь того, что терпение граждан лопнет и страна поднимется на тарифный Майдан, чиновники начали взвешивать варианты, как все-таки снизить стоимость газа, который в разгар отопительного сезона занимает львиную долю в платежках.

Министерство энергетики Украины выступило с предложением уйти от рыночного формирования цен на газ. Чтобы снова ввести в Украине регулируемую цену на голубое топливо. По сути, откатить реформу назад.

Согласно сложной экономической логике чиновники предлагают утвердить формированию цены по формуле: цена на европейских хабах минус доставка в Украину или «хаб минус». При том, что сейчас цена формируется по принципу просто «хаб».

Более простым и понятным предложением Минэнерго является необходимость ограничить маржу поставщиков газа, чтобы снизить конечный тариф для потребителей.

На какое-то время главе государства и правительству необходимо притормозить реализацию своих пока несвоевременных мечтаний о стране с идеальными дорогами

Таким образом, с 1 февраля цена на газ для уязвимых категорий потребителей будет, скорее всего, ограничена ценой на европейских хабах «минус» цена транспортировки газа в Украину с добавлением определенной предельной наценки поставщиков. И эта цена будет зафиксирована на год.

Эксперты и участники рынка говорят о том, что ограничение маржи поставщиков убьет рынок и заставит ряд компаний просто уйти с него. А значит, и речи быть не может о развитии рыночной конкуренции.

Экономисты также говорят, что вернуть ручное регулирование цен на газ, не разорвав при этом отношений с МВФ, невозможно. А без стабильной поддержки Фонда Украина не сможет профинансировать бюджет на 2021 год, а значит, под риском окажутся выплаты зарплат, пенсий и субсидий.

Второй подход к снижению тарифов был предложен госкомпанией «Нафтогаз Украины»: усилить конкуренцию на рынке путем обязательной публикации всеми газоснабжающими компаниями своего годового тарифа на газ, как это делает сам «Нафтогаз».

Задумка сделать рынок более прозрачным неплохая, но вряд ли это реально повлияет на снижение цены на газ, поскольку в отопительный сезон рынок сильно зависит от конъюнктуры.

Очевидно, что среди этих предложений нет идеального варианта решения проблемы: каждый повлечет негативные последствия для экономики или имеет мизерную эффективность.

Жаль, что у чиновников мысли пока не движутся в сторону необходимости увеличить объем господдержки граждан для оплаты коммунальных платежей – субсидий, которые власть так не вовремя урезала.

В сложившейся ситуации, выделение из бюджета нескольких миллиардов на субсидии по коммуналке и упрощение критериев для ее получения, дадут гораздо больший эффект, чем искусственное вмешательство в рынок и разрыв отношений с МВФ.

На какое-то время главе государства и правительству необходимо притормозить реализацию своих пока несвоевременных мечтаний о стране с идеальными дорогами, поскольку проехать по заблокированным разозленными и обедневшими гражданами дорогам не получится.

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