Немецкие чиновники намерены убедить администрацию Байдена отказаться от санкций.

Администрация президента США Джо Байдена стремится снизить градус конфронтации с Берлином по поводу проекта по строительству газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает Financial Times.

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"Немецкие политики обвиняют США в ведении „экономической войны“ против своего близкого союзника", — говорится в материале.

Как пишет издание, немецкие министры сейчас ищут разные творческие решения, которые они могли бы представить команде Байдена, чтобы убедить Вашингтон отказаться от санкций. Одна из выдвигаемых идей — концепция «снэпбэков». Это механизм, который позволил бы Германии перекрывать "Северный поток-2", если Россия будет оказывать давление на Украину — например, путем произвольного прекращения поставок через ее газотранспортную систему.

Но, как пишет издание договориться о таком механизме сложно. Немецкие чиновники хотят иметь возможность самостоятельно принимать решения об остановке "Северного потока-2" в зависимости от ситуации. Американские чиновники считают, что нужны автоматические триггеры. Они также выступают за то, чтобы Украина участвовала в любых обсуждениях такого механизма. Кроме того, внедрение механизма «снэпбэков» чревато исками от оператора к властям Германии в случае остановки газопровода.

Обсуждается также идея, чтобы Германия наложила своего рода мораторий на ввод трубопровода в эксплуатацию до тех пор, пока Россия не начнет проявлять доброжелательность. Например, пока не освободит Алексея Навального или не улучшится ситуация на Донбассе.

«Пока Берлин ищет решения, первые признаки из Вашингтона указывают на то, что администрация Байдена стремится снизить накал дебатов по "Северному потоку-2". Два осведомленных источника сказали, что Блинкен продемонстрировал готовность минимизировать санкции. Представитель Госдепартамента не прокомментировал это, но подчеркнул, что санкции — лишь один из инструментов», — говорится в материале.

Однако жесткую позицию США по "Севпотоку-2" поддерживают как демократы, так и республиканцы, которые проголосовали за расширение санкционного законодательства в этом году.

История "Северного потока-2"

Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух ветвей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже действующим "Северным потоком-1".

Учитывая санкции, которые приняла Палата представителей Конгресса США в законопроекте о американский оборонный бюджет, компании, занимающиеся строительством газопровода "Северный поток-2", не смогли его достроить.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британо-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

По данным СМИ, новоизбранный президент США Джо Байден намерен сделать все, чтобы "Северный поток-2" не был построен.

4 ноября 2020 года в СМИ появилась информация о том, что Конгресс США хочет расширить санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

4 декабря 2020 года Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о том, что сомневается, что позиция США по "Северному потоку-2" изменится после начала президентской каденции Джо Байдена.

6 декабря 2020 года исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл призвала ЕС и Германию объявить мораторий на строительство газопровода "Северный поток-2".

9 декабря 2020 года Палата представителей Соединенных Штатов одобрила оборонный бюджет на следующий год с расширенными ограничениями против российского газопровода "Северный поток-2".

Строительство газопровода "Северный поток-2" возобновилось 11 декабря.

29 декабря 2020 года стало известно о том, что Палата представителей преодолела вето Трампа на оборонный бюджет США с санкциями по "Северному потоку-2".

Соединенные Штаты призывают европейских союзников и частные компании прекратить работы по построению газопровода "Северный поток-2", и готовят более широкие санкции в отношении российского проекта в ближайшие недели.

Сенат США утвердил оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, в котором предусмотрены новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

7 января 2021 года в Германии основали фонд для поддержки достройки "Северного потока-2".

13 января 2021 года Госдепартамент США уведомил европейские компании, причастные к строительству газопровода "Северный поток-2", о риске введения новых санкций.

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Автор: Елена Коваленко