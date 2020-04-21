Европейские цены на газ опустились ниже российских

Цена с поставкой во вторник на британском хабе National Balancing Point упала до $48,5 за тыс. кубометров.

Очередная неделя коронавирусного кризиса открыла Европе новые минимальные уровни спотовых цен на газ, и сильнее всего он подешевел в Великобритании.

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Так, цена с поставкой во вторник на британском хабе National Balancing Point упала до $48,5 за тыс. кубометров, а на вторник — $45,65 (на прошлой неделе цена держалась на уровне $62,5), пишет Росбалт.

Таким образом, этот уровень уже ниже (без каких-либо поправок на транспорт и экспортные пошлины) цены газа в России ($64 в западных областях страны).

Напомним, 9 апреля сообщалось, что спотовые цены на газ в Европе в середине недели переломили угадывавшуюся тенденцию осторожного роста на фоне начала закачки в хранилища и показали новый минимум.

По итогам торгов 8 апреля на британской National Balancing Point газ с поставкой стоил $67,5 за тысячу кубометров (15,45 пенсов за терм). На главной площадке Европы — голландской TTF — газ с поставкой в четверг стоит $79,33 за тысячу кубов.

Ранее, 31 марта, было зафиксировано, что спотовые цены на газ в Европе под давлением рекордных остатков газа в подземных хранилищах после очень мягкой зимы и растущих поставок сжиженного природного газа (СПГ) упали ниже уровня внутрироссийских цен.

Данные европейских спотовых площадок свидетельствовали тогда о том, что спотовые цены на газ в Европе падают ниже $80 за тысячу кубометров вопреки самым сильным холодам с начала года, которые пришли в Европу в последние дни марта.

Таким образом, стоимость реализации газа в самых западных областях России — Ленинградской и Смоленской ($59 за тысячу кубов), увеличенная только на величину экспортной таможенной пошлины (30%) ($84-85) — уверенно превышает котировки на европейских хабах.

Тем временем выручка «Газпрома» от экспорта газа по итогам первых двух месяцев текущего года упала на 51,3% в годовом сопоставлении и составила $5,05 млрд. Физический экспорт рухнул на 24,6% до 32,5 млрд кубометров, следует из данных Федеральной таможенной службы РФ.