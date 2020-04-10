Стоимость газа на хабе NCG снизилась до 7,37 евро за МВт-ч (около 78 долл. за 1000 куб. м).

Цены на газ в Европе упали до исторического минимума, сообщил в Facebook директор госкомпании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

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«Цена на газ находится на исторических минимумах. Лучшее время промпотребителям фиксировать цену и создавать собственный запас газа в ПХГ», - написал Макогон.

По его данным, стоимость газа на хабе NCG снизилась до 7,37 евро за МВт-ч (около 78 долл. за 1000 куб. м).

Как сообщал УНИАН, средняя цена импортного природного газа в Украине в марте 2020 года составила 153,65 долл. за 1 тыс. куб. м, что на 8,8% меньше, чем в феврале 2020 года.

Ранее экс-министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель прогнозировал падения цены на газ этим летом до уровня 80 долл. за тысячу куб. м, тогда как средняя цена импортного природного газа в Украине в январе 2020 года составила 175,26 долл. за 1 тыс. куб. м.