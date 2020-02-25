Зеленский назвал условие закрытия убыточных угольных шахт

Президент подчеркнул, что ни одна шахта не может быть закрыта, пока горняки не получат новую работу с достойной оплатой труда.

Главный принцип Национальной программы справедливой трансформации угольных регионов, которую разработает Министерство развития громад и территорий, - ни одна шахта не может быть закрыта, пока горняки не получат новую работу с достойной оплатой труда.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины.

"Трансформация угольных регионов должна быть справедливой, и это не сейчас, это длительный процесс, на протяжении которого нужен будет уголь. Постепенно мы должны создавать экономические возможности для развития угольных регионов. Для этого Министерством развития громад и территорий будет разработана Национальная программа справедливой трансформации угольных регионов. Ее главный принцип – ни одна шахта не может быть закрыта или ликвидирована, пока люди не получат новую, безопасную работу с достойной оплатой", - сказал он.

По словам Зеленского, программа также должна решить проблему доступа к образованию шахтеров через создание стипендиального фонда.

Президент также поручил провести аудит состояния всех школ в шахтерских городах.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и защиты окружающей среды ищет новые рабочие места для шахтеров, поскольку добыча угля является убыточной и несет вред для экологии.