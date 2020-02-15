Энергоблок №4 Ривненской АЭС отключен от энергосети для проведения текущего ремонта

В настоящее время в работе находятся три энергоблока Ривненской АЭС.

Сегодня, 15 февраля, в 00:01 в соответствии с согласованной заявкой энергоблок №4 (ВВЭР-1000) Ривненской АЭС выведен в текущий ремонт для устранения замечаний. Ориентировочная дата завершения ремонта – 22 февраля 2020 года.

В настоящее время в работе находятся три энергоблока Ривненской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 1 800 МВт.

Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Ривненской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

Справка. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн. кВт с 2004 года